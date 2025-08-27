„Bloomberg“: ES svarsto antrines sankcijas

Tai leidiniui patvirtino su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai.
„ES rengia 19-ąjį sankcijų paketą, kuris, kaip numatoma, bus skirtas Rusijos ukrainiečių vaikų pagrobėjams. Šis klausimas sulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo pritarimo, kai jis paskutinį kartą susitiko su Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose aptarti karo. ES užsienio reikalų ministrai susitiks Kopenhagoje šią savaitę“, – teigiama tekste.
Ministrai turėtų aptarti sankcijų apėjimo prevencijos įrankį. Jis galėtų uždrausti eksportuoti, tiekti ar perduoti tam tikras prekes į trečiąsias šalis, kurios laikomos padedančiomis apeiti sankcijas.
Ministrai taip pat svarsto tolesnes sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos naftos, dujų ir finansų sektorius, taip pat tolesnius Rusijos prekių importo ir eksporto apribojimus.
„Šios diskusijos vyks neformaliu formatu ir nebus konkrečiai sutelktos į naują sankcijų paketą“, – priduriama tekste.
