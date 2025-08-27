Virš Baltijos jūros pakelti naikintuvai: pastebėtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas

Du „Eurofighter“ naikintuvai kilo iš Rostock-Laage oro bazės Vokietijoje, kai buvo pastebėtas Rusijos orlaivis, skridęs su išjungtais atsakikliais ir be pateikto skrydžio plano, nurodė DW.
Šis incidentas papildo NATO sąjungininkų pranešimus apie nuo 2022 m. besitęsiančią oro provokacijų seriją, prasidėjusią po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Įtariama, kad Maskva naudoja tokius lėktuvus sąjungininkų pozicijoms žvalgyti. Tai jau dešimtasis su Vokietijos orlaiviais susijęs incidentas nuo 2025 m. pradžios.
Kol kas neatskleista daugiau informacijos apie tikslią įvykio vietą ar laiką, kiek ilgai Rusijos lėktuvas buvo riboto skrydžio erdvėje.
Ankstesniuose incidentuose Rusijos lėktuvai dažniausiai kildavo iš Kaliningrado ir skrisdavo į vakarus – link tarptautinės oro erdvės netoli Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ar Danijos.
Rusijos orlaiviai dažnai skrenda išjungtais atsakikliais, nepateikdami skrydžio planų ir nesusisiekdami su regionine oro eismo kontrole. NATO pareigūnai tokį elgesį jau seniai apibūdina kaip itin rizikingą.
Rusija vykdo provokacijas
Europos sąjungininkai ne kartą įspėjo, kad Rusijos vykdomos oro provokacijos gali sukelti pavojingą eskalaciją, jei į jas nebus ryžtingai reaguojama.
Be oro operacijų, nuo 2022 m., kai prasidėjo plataus masto karas, Baltijos jūros regione taip pat suintensyvėjo Rusijos sabotažo veiksmai. Įtariama, kad vadinamasis „šešėlinis laivynas“ tyčia gadina povandeninius elektros kabelius, siekdamas sutrikdyti Europos žemyno veiklą.
