Zelenskis patvirtino: siunčia du pareigūnus į JAV – skirta ypatinga užduotis

Ukrainos delegacija, vadovaujama Prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako, šią savaitę Niujorke susitiks su Donaldo Trumpo komandos nariais.
Laukia susitikimas JAV
Anot V. Zelenskio, darbas su partneriais tęsiasi, siekiama sukurti sąlygas aukščiausiojo lygio susitikimui dėl karo pabaigos.
„Aukščiausio lygio susitikimas leidžia aptarti svarbiausius klausimus – būtent tokio lygio susitikimas mums ir reikalingas. Visi matome labai įžūlius neigiamus signalus iš Maskvos dėl derybų: rusai nesiruošia vykdyti to, ką pažadėjo Jungtinėms Amerikos Valstijoms, pažadėjo kitoms pasaulio šalims, kurios reikalauja nutraukti žudynes ir vykdyti realią diplomatiją“, – pabrėžia V. Zelenskis.
V. Zelenskis pažymi, kad reikia toliau spausti Rusiją, imtis realių veiksmų.
„Jie turi duoti atsakymą. Juos reikia spausti, kad duotų teisingą atsakymą. O tai priklauso nuo Amerikos, nuo visų tų, kurie mano, kad šis karas yra tikrai neteisingas“, – sako jis.
Anot V. Zelenskio, Ukraina, savo ruožtu, rengiasi susitikimui, vykdo diplomatiją.
„Vakar Andrijus Jermakas ir Rustemas Umerovas dalyvavo susitikimuose Katare, taip pat dėl tarpininkavimo. Šiandien vyko susitikimai Saudo Arabijoje. Aš dėkoju už paramą. Rytoj – susitikimai Šveicarijoje. Penktadienį – Jungtinės Amerikos Valstijos, Niujorkas, susitikimai su prezidento Trumpo komanda“, – sako V. Zelenskis.
„Užduotis – kuo greičiau paspartinti procesą, kad tai taip pat taptų svertu – įtakos svertu: rusai turi pamatyti, kaip rimtai nusiteikęs pasaulis ir kokios blogos pasekmės Rusijai bus, jei karas tęsis“, – pabrėžia jis.
