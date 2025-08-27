Saulius Skvernelis greitai persigalvojo dėl Ingos Ruginienės: viską lėmė sprendimas dėl koalicijos?

Maža to, demokratai, dirbę kartu su Remigijaus Žemaitaičio partija ir norėję dirbti su „valstiečiais“, dabar jau juos vadina kraštutiniais dešiniaisiais ir klausia, kaip su jais įmanoma dirbti drauge.
Tad kol tęsėsi derybos dėl naujos koalicijos ir demokratai vis dar nebuvo išbrokuoti, tol Ruginienės kandidatūra tiko.
„Tautoje, žinote, toks pasakymas yra, kartais paminime: tegul pabando. Nu tai tegul pabando. Bet tikrai vertinti, kad nepavyks, ar kažkas nepasiseks, tai būtų turbūt negalima teigti“, – rugpjūčio pradžioje teigiamai apie I. Ruginienės kandidatūrą kalbėjo S. Skvernelis.
Skvernelis rado kaip įgelti Ruginienei
Bet tada socdemai nusprendė, kad reikia keisti demokratus į „valstiečius“. Tad staiga pasikeitė ir demokratų požiūris į I. Ruginienę.
„Jau kažkada buvo, kada tauta balsavo už Viliją Blinkevičiūtę, iš juodos dėžės ištraukė triušį Gintautą Palucką. Tai dabar mums siūlo pirkti katę maiše. O mes nežinome, kas ten per turinys, galbūt ten yra kolegės Agnės Širinskienės nuodėgulis“, – ironizavo S. Skvernelis.
Nuodėgulis – tai Agnės Širinskienės katino vardas. Pati I. Ruginienė katino neturi, bet sulaukė A. Širinskienės siūlymo šią klaidą greitai ištaisyti.
„Matyt neišpildysiu to noro, nes katino negaliu turėti, alergiją turiu. Bet pamiršau paminėti, žuvytes turiu <...> Kaip Gintas bičių neturiu, šunį turiu ir gražų labai rožyną turiu“, – į tokius S. Skvernelio komentarus viešai atšovė I. Ruginienė.
Už rožes I. Ruginienė dar sulaukė pagyrimo iš tos pačios A. Širinskienės, bet tai, ko gero, ir buvo vieninteliai pagyrimai jai. Valdžios netekę demokratai jau, kaip tikra opozicija, valdžią kritikuoja.
„Kai tik jau iškritote iš to žaidimo, jau Ruginienė prasta kandidatė. Kuriuo Skverneliu tikėti Lietuvos žmonėms? Aš nemanau, kad prasta kandidatė, tiesiog atsiskleidė per tą laikotarpį tam tikros savybės. Pirmiausia, mes tikrai nematėme lyderystės formuojant koaliciją“, – žurnalistams atšovė S. Skvernelis.
Demokratai 9 mėnesius dirbo kartu su „Nemuno aušra“, bet likusius maždaug trejus metus norėjo praleisti su „valstiečiais“. Bet demokratų nelikus koalicijoje, tiek „aušriečiai“, tiek „valstiečiai“ jiems pasidarė kraštutine dešine.
„Dabar yra pasirinkta formuoti koaliciją su dvejomis, mano nuomone, kraštutinės dešinės politinėmis jėgomis“, – pastebėjo „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Lukas Savickas.
Bet S. Skvernelis sako – geriau kalbėti faktais.
„Dalyvavote Ukrainos paramos mitinge, kur pasakėte, kad remsite Ukrainą iki pergalės. Kaip įsivaizduojate jums ją reikės remti, jeigu jūs Seime su savo naujais koalicijos partneriais daugumos tam neturite?“, – ironizavo S. Skvernelis.
S. Skvernelis turi omenyje dar sausio viduryje vykusį balsavimą dėl darbų tęstinumo užsienio politikoje. Tiesa, tai nebuvo kažką keičiantis įstatymas, o viso labo tik rezoliucija.
Griežti Skvernelio pasisakymai dėl paramos Ukrainai
Nors tarp teikėjų buvo ir R. Žemaitaičio pavardė, bet vienas „aušrietis“ susilaikė, kaip ir 9 „valstiečių“ frakcijos nariai. Maža to, dar 2 „valstiečių“ frakcijos nariai balsavo prieš. Bet prie šių 10-es nepritarusių seimūnų, S. Skvernelis priskaičiuoja ir dar 10, kurie apskritai nedalyvavo balsavime.
„Iš viso 20 Seimo narių nesutinka su tuo. Nesmerkia neišprovokuotos ir neteisėtos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, neįsipareigoja toliau besąlygiškai remti Ukrainos“, – teigė S. Skvernelis.
„Net ir mūsų derybiniuose susitikimuose visi koalicijos partneriai aiškiai pasakė, kad Ukrainai parama turi ne mažėti, bet didėti ir tas yra sutarta“, – kitaip apie paramą Ukrainai kalbėjo I. Ruginienė.
Bet jeigu S. Skvernelis nedalyvavusius balsavime laiko tokiais, kurie nepalaiko Ukrainos ir nesmerkia Rusijos agresijos, tuomet tie patys faktai rodo, kad tokių yra absoliučiai visose frakcijose. Balsavime tąkart nedalyvavo ir 3 demokratų frakcijos nariai.
„O visai neseniai, dar prieš gerą gal savaitę, jūs pats labai norėjote, kad tie patys, kas nebalsavo, būtų kartu su jumis toje pačioje koalicijoje“, – S. Skverneliui įgėlė I. Ruginienė.
Nors ir buvo klausimų apie konkrečius darbus tam tikrose srityse, bet pati I. Ruginienė ne visuomet galėjo konkrečiai atsakyti ką ir kaip darys. Nors ir pats S. Skvernelis pažymėjo, kad apie konkrečius darbus bus dar teiraujamasi vėliau – kai bus pateikti kandidatai į ministrus.
Balsavimas dėl I. Ruginienės įvyko, jai pakako Seimo narių palaikymo, kad būtų paskirta premjere.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
