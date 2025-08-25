Užgeso 35-erių didžėjaus gyvybė: jo mirtis kelia daug klausimų

Michele Noschese gimė Neapolyje, Italijoje. Jaunystėje jis žaidė profesionalų futbolą „Napoli Primavera“ komandoje, tačiau vėliau persikėlė į Ibisą, kur siekė karjeros kaip muzikos prodiuseris ir DJ, skelbė weraveyou.com.
Netektis
Daugiau nei dešimtmetį jis kūrė muziką slapyvardžiu DJ Godzi ir pasirodydavo klubuose visame pasaulyje, ypač Ibisoje.
Lemtingą naktį dėl triukšmo skundo į jo namus buvo iškviesta policija. Anot pirminių pranešimų, tarp DJ Godzi ir pareigūnų kilo konfliktas – jie jį sumušė, išsivežė iš namų ir nuvežė tiesiai į morgą. Tai sukėlė daugybę klausimų, į kuriuos kol kas neatsakyta.
Dėl informacijos stokos iš Ispanijos institucijų, M. Noschese šeima ir Europos Parlamento narys Fulvio Martusciello reikalauja atlikti išsamų tyrimą.
Michele tėvas, Giuseppe Noschese, duodamas interviu Italijos laikraščiui sakė: „Ispanų žiniasklaida nepaskelbė nė žodžio apie Michele atvejį. Noriu sužinoti tiesą apie tai, kas iš tikrųjų įvyko. Guardia Civil su manimi susisiekė tik po to, kai Ispanijos vyriausybė jiems padarė spaudimą.“
Europos Parlamento narys Fulvio Martusciello iš politinės partijos „Forza Italia“ pareiškė: „Norime sužinoti tiesą apie Michele Noschese mirtį. Norime suprasti, kas tiksliai įvyko ir kokia yra Civilinės gvardijos atsakomybė. Staigi jauno, sėkmingo ir visų mėgto neapoliečio, tarptautiniu mastu žinomo didžėjaus, mirtis negali būti palikta šešėlyje.“
