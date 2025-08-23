Kalendorius
Policininkas papasakojo apie šiurpų nusikaltimą Lenkijoje: esą moteris tiesiog dingo

2025-08-23 17:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Lenkijos naujienų portalas „Onet“ aprašo žiaurų nusikaltimą, kuris buvo įvykdytas 2021 m. Vyras užkasė savo žmoną gyvą. Kūnas rastas po dramatiškų paieškų.

Lenkijos naujienų portalas „Onet“ aprašo žiaurų nusikaltimą, kuris buvo įvykdytas 2021 m. Vyras užkasė savo žmoną gyvą. Kūnas rastas po dramatiškų paieškų.

Anot leidinio, informaciją apie nusikaltimą atskleidė buvęs policininkas Dariuszas Nowakas.

Moteris pas šeimą taip ir nenuvažiavo

Moteris, kuri buvo vardu Monika, dingo 2021 m. liepą. Moteris ruošėsi savo „Ford Fiesta“ iš Jaworznikos važiuoti pas savo šeimą, gyvenančią Torunės apylinkėse. Jos laukė 300 km kelio.

Tačiau šeima taip ir nesulaukė moters. Ji taip pat buvo nepasiekiama telefonu.

Moteris buvo aktyvi socialiniuose tinkluose, dažnai šypsojosi, turėjo mėlynas sruogas. Tą dieną ji vilkėjo suknelę su gėlėmis. Monikos nuotraukos pasklido visose žiniasklaidos priemonėse – ji ir jos automobilis dingo tarsi į vandenį.

Po penkių dienų žvejys pastebėjo moters automobilį. Nuo jo buvo nuimti numeriai, užtušuotas VIN numeris. Automobilio viduje buvo kraujo pėdsakų, pats automobilis nebuvo sudaužytas. Keliama versija, kad automobilį kažkas įstūmė į vandenį.

Tai buvo pirmasis signalas, kad įvyko kažkas baisaus. Policija ėmė įtarti, kad Monika nepasiklydo ir kad ji buvo nužudyta.

Moteris gyveno su 44-erių verslininku Mariuszu. Jis žurnalistams rodė Monikos drabužinę, pasakojo, kaip jos ilgisi, verkė prieš televizijos kameras.

Anot D. Nowako, vyras tvirtino, kad žmoną labai myli ir jo prisipažinimai buvo jaudinantys, gražūs. Policininko teigimu, Monika ir Mariuszas po susipažinimo greitai apsigyveno kartu, atrodė, kad jie gyvena ramų gyvenimą.

Rastas moters dienoraštis atskleidė kraupių detalių

Buvo rastas Monikos dienoraštis ir policija išsiaiškino, kad ne viskas vyro pasakojime sutampa.

„Moteris rašė, kad Mariuszas ją muša, tampo už plaukų, ant jos pila alų. Ji rašė, kad nori nuo jo išeiti. Jis buvo tironas“, – sako pareigūnas.

Vyras tvirtino, kad su Monika išsiskyrė degalinėje ir iš ten pėsčiomis grįžo namo. Tačiau vaizdo įrašai rodė ką kita. Automobilį vairavo Mariuszas, o ne Monika. Prieš jį važiavo Mitsubishi, kurį vairavo Paweł B., pravarde Ricardo, jo pagalbininkas.

Ricardo galiausiai išsidavė ir prisipažino, kad Mariuszo nurodymu nuskandino automobilį, uždažė VIN numerius, pašalino numerius. Ricardo taip pat atskleidė, kad visa tai padaryti jam padėjo draugas Łukasz W.

Policijos pareigūnai nustatė, kad Mariuszas yra klestinčios įmonės savininkas. Jo mikroautobusai vežė keleivius po Lenkiją ir Europą, atrodė, kad tai labai pelningas verslas. Tačiau tyrimo metu policijos pareigūnai nustatė, kad Mariusz vežė ne tik žmones, bet ir narkotikus.

„Jis pardavė vienai iš nusikaltėlių grupuočių Vroclave 75 kg narkotikų už 820 tūkst. zlotų“, – atskleidžia buvęs policijos pareigūnas.

Galiausiai moters kūnas buvo rastas penkių metrų gylio duobėje. Autopsija parodė, kad jai buvo suduota 11 smūgių buku daiktu, tačiau ji mirė ne nuo to.

„Monika buvo palaidota gyva. Ji užduso po žeme“, – sako pareigūnas.

Anot pareigūno, Mariuszas buvo viską suplanavęs, buvo ištrynęs dalį namų vaizdo kamerų įrašų. Pareigūnai juos atkūrė ir pamatę, kaip vyras į Monikos automobilį krauna įrankius, ant jo drabužių matėsi kraujas.

Pats vyras aiškino, kad žmoną nužudė netyčia.

