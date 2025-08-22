Vilniuje – dėmesys galingoms mikrojudumo priemonėms: tikrintas greitis ir galingumas

„Tai jau trečias reidas šią vasarą, skirtas galingų mikrojudumo priemonių vairuotojams. Ankstesnių reidų metu buvo sustabdyti daugiau nei 120 transporto priemonių vairuotojų. Tai mums rodo, kad poreikis paaiškinti ir priminti pažeidėjams apie jų atsakomybę laikytis miesto ir kelių eismo nustatytų taisyklių yra labai didelis. Nors ir taikome įvairias informavimo priemones, vykdome komunikacines kampanijas, pokytis nėra toks greitas, kaip norėtume, todėl turime imtis ir griežtesnių veiksmų, kad pakeistume vairuotojų elgseną“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Policijos pareigūnai ypatingą dėmesį skyrė elektrinėms mikrojudumo priemonėms, kurių projektinis (maksimalus) greitis viršija 25 km/val. Tokios priemonės pagal Kelių eismo taisykles negali važinėti dviračių takais ir privalo judėti važiuojamąja kelio dalimi. Todėl reido metu akyliau stebėti buvo skubantys kurjeriai ir kiti greitesnių elektrinių transporto priemonių vairuotojai. Esant poreikiui, taip pat tikrintas vairuotojų blaivumas ir ar nėra apsvaigimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų – tokių atvejų fiksuota nebuvo.
Tuo pat metu JUDU specialistai kartu su Vilniaus miesto viešosios tvarkos pareigūnais bendravo su praeiviais ir mikrojudumo priemonių vairuotojais, primindami apie darnaus judumo principus bei saugų elgesį mieste. Gyventojai buvo supažindinti su atsakingo paspirtukų ir dviračių naudojimo taisyklėmis, akcentuota pagarba kitiems eismo dalyviams, greičio ribojimo svarba ir atsargaus manevravimo pėsčiųjų zonose būtinybė. Tokios iniciatyvos padeda ne tik nustatyti problemas, bet ir iš karto spręsti jas vietoje – tiesiogiai bendraujant su žmonėmis.
„Mikrojudumo priemonės yra patogi, darni ir miesto gyventojų vis labiau pamėgstama susisiekimo forma. Tačiau jų saugus naudojimas priklauso nuo kiekvieno vairuotojo atsakomybės. Mūsų tikslas – ne tik užtikrinti taisyklių laikymąsi, bet ir edukuoti, kad darnus judumas mieste taptų kasdieniu įpročiu,“ – sakė Jonas Damidavičius, JUDU Judumo transformacijos vadovas.
Tokie prevenciniai reidai planuojami ir ateityje. Bendradarbiaujant su policija, bus sustiprintas piktnaudžiaujančių dviratininkų ir mikrojudumo priemonių vairuotojų stebėjimas bei užtikrinama platesnė saugių kelionių edukacija.
Mikrojudumo priemonėmis leidžiama važiuoti iki 20 km/val. greičiu. Senamiestyje, ant tiltų bei kitose specifinėse teritorijose, kuriose vyrauja intensyvus pėsčiųjų eismas, el. paspirtukų ir el. dviračių vairuotojai privalo važiuoti ne didesniu nei 12 km/val. greičiu, o Vilniaus, Pilies ir Savičiaus gatvėse galioja paspirtukų ir el. dviračių eismą draudžiantys ženklai. Pėsčiųjų takuose ir mišriuose takuose su pėsčiaisiais leidžiama važiuoti tik pėsčiojo judėjimo greičiu (3–7 km/val.), paliekant pakankamą šoninį atstumą, kad eismas būtų saugus.
