Panevėžyje pas nepilnametį rasta galimai narkotinė medžiaga

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 23 val. 28 min. Katedros gatvėje pas neblaivų (1,36 prom.) nepilnametį (gim. 2008 m.) rasta galimai narkotinė medžiaga.
Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
