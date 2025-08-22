Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje pas nepilnametį rasta galimai narkotinė medžiaga

2025-08-22 09:29 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:29

Panevėžyje ketvirtadienio vakarą pas neblaivų nepilnametį rasta galimai narkotinė medžiaga, informavo policija.

Policija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 23 val. 28 min. Katedros gatvėje pas neblaivų (1,36 prom.) nepilnametį (gim. 2008 m.) rasta galimai narkotinė medžiaga. 

Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

