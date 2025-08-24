Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mamos laidotuvėse ištarti sūnaus žodžiai sprogdina internetą: atsisveikino kitaip

2025-08-24 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 16:25

Andy Corren po mamos mirties negalėjo surinkti visų jos bičiulių ir artimųjų į laidotuves. Tad pasirinko kitą būdą – sukūrė itin atvirą nekrologą, kuriame be užuolankų papasakojo, kokia buvo jo mama.

Laidotuvės (nuotr. 123rf.com)

Andy Corren po mamos mirties negalėjo surinkti visų jos bičiulių ir artimųjų į laidotuves. Tad pasirinko kitą būdą – sukūrė itin atvirą nekrologą, kuriame be užuolankų papasakojo, kokia buvo jo mama.

REKLAMA
0

Nors įvykis buvo prieš kelerius metus, ši istorija vėl pradėjo plisti internete.

84-erių Renay Mandel Corren mirė El Paselyje, Teksase. Jos sūnaus parašytas tekstas laikraštyje The Fayetteville Observer netruko išplisti socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šmaikšti, vaisinga, raudonplaukė žydų–meksikiečių–rednekų šeimos motina iškeliavo,“ – rašė Andy, nepamiršęs ironiškai paminėti visų vietų, kuriose ji sudegino svajones, pinigus ir santykius – nuo gimtinės Pensilvanijoje iki Majamio Floridoje, rašo CNN.com.

REKLAMA
REKLAMA

Sūnus atvirai dalijosi pikantiškomis detalėmis: savaitiniai manikiūrai, nešvankūs pokštai, suktinės ir žurnalai buvo neatsiejama Renay gyvenimo dalis. Kartais jis ją vadino supermama ir pavyzdinga PTA moterimi, bet tuoj pat pridurdavo: „Ha! Ha! Ha! Tik juokauju, žmonės!“

REKLAMA

Andy Corren sakė, jog jo tikslas buvo parodyti tikrą moters portretą – ne idealizuotą, bet gyvą.

„Daug tokių kaip ji niekada nesulaukia pagarbos. Jos laikomos per storomis, per vargingomis ar per senomis. Tokios moterys daromos nematomos. Bet jos tikrai nematomos nėra,“ – pabrėžė jis.

Nekrologas išplito it virusas

Nekrologą jis rašė sėdėdamas prie mamos lovos, kol ši kovojo su pažengusiu diabetu ir sepsiu. Kai kurias teksto eilutes dar spėjo jai perskaityti – Renay nusijuokė. „Tai buvo geriausia auditorija, kokią tik galėjau turėti,“ – prisiminė sūnus.

REKLAMA
REKLAMA

Renay paskutines dienas praleido apsupta artimųjų. Nors dvi savaites buvo be sąmonės, paskutinę dieną atsibudo, buvo pakilios nuotaikos, klausėsi mėgstamų garsų – kazino muzikos – ir kalbėjosi apie mylimus patiekalus, tarp jų jautienos liežuvio sumuštinius.

Sūnus ją vadina „charizmatiška sukčiautoja“, bet kartu – mylinčia, priimančia ir šiluma spinduliuojančia moterimi. „Galbūt neturėjo stipriausio motiniško instinkto, bet buvo puiki draugė, traukos centras. Chaosas su ja buvo neišvengiamas, bet kartu ir gyvybingas,“ – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atminimo ceremonija vyks gegužės 10-ąją, per jos 85-ąjį gimtadienį, Fayetteville, kur ji ilgai gyveno ir dirbo, užmezgė daug draugysčių.

Po to, kai nekrologas tapo sensacija, Andy sulaukė daugybės pasiūlymų parašyti nekrologus ir kitiems. Tačiau juokauja: „Teks palikti automatinį atsakymą: „Sveiki, čia Andy. Ir ne, aš nerašysiu jūsų nekrologo.““

Renay buvo aistra knygoms, ir tą meilę skaitymui ji perdavė savo sūnui. Pasak Andy, sąžiningas ir tikras pasakojimas apie jos gyvenimą buvo geriausias atsisveikinimas. „Ji netikėjo pomirtiniu gyvenimu, todėl gyveno taip, lyg kiekviena diena būtų paskutinė,“ – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų