Mamos laidotuvėse ištarti sūnaus žodžiai sprogdina internetą: atsisveikino kitaip

Nors įvykis buvo prieš kelerius metus, ši istorija vėl pradėjo plisti internete.
84-erių Renay Mandel Corren mirė El Paselyje, Teksase. Jos sūnaus parašytas tekstas laikraštyje The Fayetteville Observer netruko išplisti socialiniuose tinkluose.
„Šmaikšti, vaisinga, raudonplaukė žydų–meksikiečių–rednekų šeimos motina iškeliavo,“ – rašė Andy, nepamiršęs ironiškai paminėti visų vietų, kuriose ji sudegino svajones, pinigus ir santykius – nuo gimtinės Pensilvanijoje iki Majamio Floridoje, rašo CNN.com.
Sūnus atvirai dalijosi pikantiškomis detalėmis: savaitiniai manikiūrai, nešvankūs pokštai, suktinės ir žurnalai buvo neatsiejama Renay gyvenimo dalis. Kartais jis ją vadino supermama ir pavyzdinga PTA moterimi, bet tuoj pat pridurdavo: „Ha! Ha! Ha! Tik juokauju, žmonės!“
Andy Corren sakė, jog jo tikslas buvo parodyti tikrą moters portretą – ne idealizuotą, bet gyvą.
„Daug tokių kaip ji niekada nesulaukia pagarbos. Jos laikomos per storomis, per vargingomis ar per senomis. Tokios moterys daromos nematomos. Bet jos tikrai nematomos nėra,“ – pabrėžė jis.
Nekrologas išplito it virusas
Nekrologą jis rašė sėdėdamas prie mamos lovos, kol ši kovojo su pažengusiu diabetu ir sepsiu. Kai kurias teksto eilutes dar spėjo jai perskaityti – Renay nusijuokė. „Tai buvo geriausia auditorija, kokią tik galėjau turėti,“ – prisiminė sūnus.
Renay paskutines dienas praleido apsupta artimųjų. Nors dvi savaites buvo be sąmonės, paskutinę dieną atsibudo, buvo pakilios nuotaikos, klausėsi mėgstamų garsų – kazino muzikos – ir kalbėjosi apie mylimus patiekalus, tarp jų jautienos liežuvio sumuštinius.
Sūnus ją vadina „charizmatiška sukčiautoja“, bet kartu – mylinčia, priimančia ir šiluma spinduliuojančia moterimi. „Galbūt neturėjo stipriausio motiniško instinkto, bet buvo puiki draugė, traukos centras. Chaosas su ja buvo neišvengiamas, bet kartu ir gyvybingas,“ – sakė jis.
Atminimo ceremonija vyks gegužės 10-ąją, per jos 85-ąjį gimtadienį, Fayetteville, kur ji ilgai gyveno ir dirbo, užmezgė daug draugysčių.
Po to, kai nekrologas tapo sensacija, Andy sulaukė daugybės pasiūlymų parašyti nekrologus ir kitiems. Tačiau juokauja: „Teks palikti automatinį atsakymą: „Sveiki, čia Andy. Ir ne, aš nerašysiu jūsų nekrologo.““
Renay buvo aistra knygoms, ir tą meilę skaitymui ji perdavė savo sūnui. Pasak Andy, sąžiningas ir tikras pasakojimas apie jos gyvenimą buvo geriausias atsisveikinimas. „Ji netikėjo pomirtiniu gyvenimu, todėl gyveno taip, lyg kiekviena diena būtų paskutinė,“ – pridūrė jis.
