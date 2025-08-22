Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Siaubinga šeimos tragedija: moteris nužudė visą savo šeimą ir nusižudė pati

2025-08-22 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 19:20

Naujajame Hampšyre įvyko skaudi tragedija – 34 metų moteris Emily Long, kaip įtariama, pirmadienio rytą nužudė savo vyrą Ryaną Longą (48 m.), du jų vaikus – aštuonerių metų Parkerį ir šešerių metų Ryaną, o galiausiai nusižudė pati, pranešė pareigūnai.

Emily Long su vaikais (nuotr Facebook ir 123rf)

Naujajame Hampšyre įvyko skaudi tragedija – 34 metų moteris Emily Long, kaip įtariama, pirmadienio rytą nužudė savo vyrą Ryaną Longą (48 m.), du jų vaikus – aštuonerių metų Parkerį ir šešerių metų Ryaną, o galiausiai nusižudė pati, pranešė pareigūnai.

1

Šeimos narių kūnai buvo rasti jų namuose Madbury mieste, skelbė nbcnews.com.

Šeimos tragedija

Teisėsaugos institucijos nurodo, kad jų mirties atvejai buvo pripažinti nužudymais. Namuose taip pat buvo rastas dar vienas vaikas – mažametis, kuris nenukentėjo.

Manoma, kad Emily Long nusižudė netrukus po to, kai įvykdė žmogžudystes. Nors tyrimas vis dar vykdomas, generalinio prokuroro biuras ragina vengti spekuliacijų dėl vienos konkrečios priežasties ar streso veiksnio.

Tyrėjai nurodo, kad buvo gauta pranešimų apie įvairias problemas šeimoje, tačiau tiksli motyvo versija dar nenustatyta.

Pasak žiniasklaidos, Ryanui Longui buvo diagnozuotas smegenų vėžys – apie tai pati Emily buvo pasidalijusi savo „TikTok“ paskyroje, kuri po įvykio buvo padaryta privati. Nors keli liudininkai patvirtino Ryano sveikatos būklę, tyrėjai kol kas neturi prieigos prie medicininių dokumentų.

Ryan Long dirbo mokyklos psichologu „Oyster River“ vidurinėje mokykloje. Mokyklos vadovas Robertas Shapsas išplatino pareiškimą, kuriame sakė: „Esame sugniuždyti dėl šios tragiškos keturių bendruomenės narių netekties. Reiškiame giliausią užuojautą visiems, kuriuos tai palietė.“

Emily Long dirbo vietiniame restoranų tinkle „Wing-itz“. Įmonė savo „Facebook“ paskyroje rašė: „Mūsų širdys ir maldos šiuo itin sunkiu metu yra su Emily Long šeima. Esame giliai sukrėsti ir reiškiame nuoširdžią užuojautą.“

