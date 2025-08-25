Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šeimų sąvoką siūlo perrašyti iš naujo: daugiavaikė jau bus ir auginanti 2 vaikus

2025-08-25 15:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 15:09

Siekiant skatinti gimstamumą, Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Karolis Neimantas siūlo du ir daugiau vaikų auginančias šeimas laikyti daugiavaikėmis. 

Palanga, vasara, praeiviai, vaikai, tėvai / ELTA / Karolina Gudžiūnienė

0

Tokią daugiavaikės šeimos sąvoką jis siūlo įtvirtinti Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje. 

Šiuo metu šiame dokumente numatyta, kad daugiavaikė (gausi) šeima yra auginanti 3 ir daugiau vaikų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Stebint mažėjantį gimstamumą ir 2024 metų statistiką, kad vienai šeimai vidutiniškai tenka 1,3 vaiko, manome, kad gausi šeima turėtų būti suprantama, kai šeimoje auga bent 2 vaikai. Šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, yra tik apie 7–8 proc. Tai labai mažas procentas, kuris parodo, kad norint pasiekti geresnių rezultatų, skatinimas, lengvatos ir parama tiek socialinėje, tiek švietimo erdvėje turėtų prasidėti gerokai anksčiau“, – sako nutarimo projektą įregistravęs parlamentaras K. Neimantas. 

Jo teigimu, gimstamumo tendencijos yra liūdnos ir stipriai mažėjančios. Todėl, anot parlamentaro, valstybės pareiga būtų visais būdais skatinti vaikų gimstamumą ir šeimų infrastruktūros bei lengvatų plėtrą. 

„Pradžių pradžia ir turi prasidėti nuo daugiavaikės šeimos sąvokos kaitos, nes matome, kad šiuolaikiniame gimstamumo kontekste 2 vaikai jau tampa nebe norma, o retenybė“, – pastebi K. Neimantas. 

Anot parlamentaro, Seimui pritarus jo iniciatyvai, daugiavaikėms šeimoms taikomomis lengvatomis galėtų pasinaudoti šeimos, auginančios 2 ir daugiau vaikų. 

Projektą parengęs K. Neimantas pripažįsta, kad jo gyvendinimui reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų, kurių dydį ir galimus finansavimo šaltinius savo išvadoje nurodytų Vyriausybė.

Jungtinių Tautų (JT) prognozės rodo, anot jo, kad Lietuvos gyventojų skaičius ir toliau nuosekliai mažės ir 2050 m. sieks tik 2,2 milijono (vidutinis scenarijus), iš jų beveik kas trečias gyventojas bus vyresnis nei 65 m. amžiaus.

