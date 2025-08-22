Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaišiadoryse paliktos naujagimės mama bus apklausta: „Ji dabar yra ligoninėje“

2025-08-22 12:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 12:31

Prie Kaišiadorių ligoninės pirmadienį radus paliktą naujagimę, teisėsauga dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

Kaišiadorių ligoninė, kur buvo rasta naujagimė (nuotr. Vaidos Girčės)

Prie Kaišiadorių ligoninės pirmadienį radus paliktą naujagimę, teisėsauga dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

1

„Ketvirtadienį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko palikimo“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas penktadienį Eltai patvirtino, kad buvo rasta palikto kūdikio motina. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galime patvirtinti, kad kūdikio mama buvo rasta – tai išties labai gera žinia. Šiuo metu kūdikis vis dar gydymo įstaigoje, mama taip pat yra su juo. Artimiausiu metu su mama pabendrausime, vertinsime, kokios pagalbos jai šiuo metu reikia“, – teigė D. Aidukas. 

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras Arūnas Čepkauskas Eltai sakė, kad įtarimai palikto naujagimio motinai nepareikšti.

„Ji (palikto naujagimio motina – ELTA) bus apklausta tyrimo eigoje. Ji dabar yra ligoninėje“, – tvirtino prokuroras.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

ELTA primena, kad vėlų pirmadienio vakarą, apie 23 val. 50 min., prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.

„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20-30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse. Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.

Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.

Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas. 

Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.

