Sušlubavo garsaus aktoriaus George`o Clooney sveikata

64 metų aktorius trečiadienį anksčiau nei planuota paliko spaudos konferenciją ir praleido privačią vakarienę su kolegomis bei „Netflix“ vadovais, skelbė standard.co.uk.
Pradėjo jaustis blogai
Kaip pranešė „The Hollywood Reporter“, George'as Clooney po pietų pradėjo jaustis prastai, o jam buvo patarta pailsėti prieš ketvirtadienio oficialią spaudos konferenciją ir pasaulinę premjerą.
Apie 16 valandą jis buvo pastebėtas išvykstantis iš „Hotel Excelsior“ valtimi. Nors tiksli negalavimo priežastis neskelbiama, šaltiniai pabrėžia, kad situacija nėra rimta.
Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Klūnis kartu su žmona, žmogaus teisių advokate Amal Clooney, savo viloje „Villa Oleandra“ prie Komo ežero surengė jaukų susitikimą su filmo kolegomis.
Tarp svečių buvo Laura Dern, Greta Gerwig, Adamas Sandleris ir Eve Hewson. Pora juos palepino pasiplaukiojimu valtimi bei pietumis prabangiame „Villa d’Este“ restorane prieš kelionę į Veneciją.
