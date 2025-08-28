Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sušlubavo garsaus aktoriaus George`o Clooney sveikata

2025-08-28 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 16:55

Holivudo žvaigždė George'as Clooney buvo priverstas sutrumpinti savo dalyvavimą Venecijos kino festivalyje po to, kai pirmąją renginio dieną pasijuto blogai.

George'as Clooney (nuotr. SCANPIX)
11

Holivudo žvaigždė George'as Clooney buvo priverstas sutrumpinti savo dalyvavimą Venecijos kino festivalyje po to, kai pirmąją renginio dieną pasijuto blogai.

0

64 metų aktorius trečiadienį anksčiau nei planuota paliko spaudos konferenciją ir praleido privačią vakarienę su kolegomis bei „Netflix“ vadovais, skelbė standard.co.uk.

George'as Clooney
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. George'as Clooney

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pradėjo jaustis blogai

Kaip pranešė „The Hollywood Reporter“, George'as Clooney po pietų pradėjo jaustis prastai, o jam buvo patarta pailsėti prieš ketvirtadienio oficialią spaudos konferenciją ir pasaulinę premjerą.

Apie 16 valandą jis buvo pastebėtas išvykstantis iš „Hotel Excelsior“ valtimi. Nors tiksli negalavimo priežastis neskelbiama, šaltiniai pabrėžia, kad situacija nėra rimta.

Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Klūnis kartu su žmona, žmogaus teisių advokate Amal Clooney, savo viloje „Villa Oleandra“ prie Komo ežero surengė jaukų susitikimą su filmo kolegomis.

Tarp svečių buvo Laura Dern, Greta Gerwig, Adamas Sandleris ir Eve Hewson. Pora juos palepino pasiplaukiojimu valtimi bei pietumis prabangiame „Villa d’Este“ restorane prieš kelionę į Veneciją.

 

