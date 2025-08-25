Mirė kino pasaulio žvaigždė, žinomas aktorius Jerry Adleris

„Jerry Adleris mirė 2025 m. rugpjūčio 23 d., būdamas 96-erių,“ – rašoma jo šeimos paskelbtame nekrologe. Aktorius gimė 1929 m. vasario 4 d. ir gyveno Niujorke, rašo dailymail.com.
Artimas jo bičiulis Frankas J. Reilly socialiniame tinkle pasidalijo keliomis nuotraukomis ir jautriu atsisveikinimu:
„Šiandien mirė puikus aktorius, mano draugas Jerry Adleris. Jį pažįstate iš vieno iš jo kultinių vaidmenų ar daugybės pasirodymų. Ne taip jau blogai žmogui, kuris vaidinti pradėjo tik sulaukęs 65-erių.“
Pradėjo vaidinti jau garbingame amžiuje
Iš tiesų aktorius į ekraną įžengė gana vėlai – 1991 m. seriale Brooklyn Bridge, kai jam buvo 62-eji. Pirmą svarbų vaidmenį Adleris gavo po dvejų metų Woody Alleno filme Manhattan Murder Mystery, o vėliau pasirodė ir kituose devintojo dešimtmečio pabaigos serialuose – Alright Already bei Hudson Street.
Didysis jo proveržis įvyko su HBO hitu The Sopranos. Čia jis sukūrė vieną ryškiausių savo personažų – paskolų ryklį Hermaną „Heshą“ Rabkiną, Tony Soprano (velionio Jameso Gandolfini) patarėją. Adleris pasirodė jau pilotinėje serijoje 1999 m. ir išliko iki pat paskutinio sezono 2007-aisiais.
Po „Sopranų“ aktorius pelnė dar vieną ryškų vaidmenį – teisinėje dramoje The Good Wife. Čia jis įkūnijo Howardą Lymaną ir pasirodė 30-yje serijų nuo 2011 m. iki finalo 2016-aisiais. Adleris taip pat sugrįžo į šį vaidmenį serialo tęsinyje The Good Fight 2017 ir 2018 m.
Vienas iš abiejų projektų prodiuserių Robertas Kingas prisiminė, kad iš pradžių Adleris turėjo pasirodyti tik vienoje The Good Wife serijoje. „Jis buvo toks juokingas scenoje kavinėje, kad liko su mumis šešeriems metams, o dar vėliau – trejiems metams The Good Fight. Jis buvo vienas mėgstamiausių mūsų bendradarbių,“ – rašė Kingas.
Adlerio paskutinis vaidmuo užfiksuotas 2019 m. atnaujintame serialo Mad About You sezone.
