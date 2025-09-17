Prabilo skandalingos Pamelos Anderson sekso juostos platintojas

Jis tvirtina, kad šis sprendimas sugriovė Pamelos Anderson ir Tommy Lee gyvenimus.
„Buvau netinkamu metu netinkamoje vietoje“
„Daily Mail“ rašo, kad Cort St. George, buvęs „Internet Entertainment Group“ (IEG) konsultantas, teigia, kad 1997 m. pardavė garsųjį įrašą pornografijos verslininkui Sethui Warshavsky. Jis gavo kopiją iš draugo, o vėliau pasiūlė ją IEG vadovui.
„Negalėjau patikėti, kad Sethas buvo pasirengęs mokėti už tai pinigus. Dabar suprantu, kad jam reikėjo mano parašo, kad turėtų ką apkaltinti, kai viskas išaiškės“, – sakė Cort dokumentiniame filme „Secrets of Celebrity Sex Tapes“.
Pamela ir Tommy 1995 m. privačiai filmavo save per atostogas Lake Meade. Įrašas buvo laikomas seife jų namuose, tačiau netrukus jis buvo pavogtas darbininkų, kuriuos Tommy atleido už prastą darbą.
Porai apie vagystę sužinojus tik 1996 m., įrašas jau buvo daugybę kartų nukopijuotas.
Grasinimai ir priverstinis sutikimas
Pasak Pamelos, ji pasirašė sutikimo dokumentus tik todėl, kad jautė didžiulį spaudimą. „Tai buvo savaitė iki mano gimdymo. Man buvo grasinama, o aš turėjau rūpintis daug svarbesniais dalykais“, – sakė aktorė.
Pora netrukus kreipėsi į teismą. 2001 m. jie laimėjo bylą ir turėjo gauti po 740 tūkst. JAV dolerių kompensaciją. Tačiau šių pinigų taip ir nesulaukė – IEG faktiškai bankrutavo, o jos įkūrėjas S. Warshavsky 2024 m. mirė nuo neatskleistos ligos, teigiama „Daily Mail“.
Pamela ne kartą yra atviravusi apie šią istoriją. 2023 m. CBS interviu ji sakė: „Mes buvome du bepročiai įsimylėję nuogi žmonės. Filmuodavome vienas kitą iš meilės ir juoko. Tos juostos nebuvo skirtos niekam kitam.“
Ji taip pat prisipažino, kad dėl nutekintos juostos galvojo apie savižudybę: „Jeigu nebūčiau mama, nebūčiau išgyvenusi. Motinystė mane išgelbėjo.“ Pamela su Tommy augino du sūnus – Brandoną ir Dylaną.
Juosta, pakeitusi internetą
Ekspertai pažymi, kad šis skandalas iš esmės pakeitė interneto pornografijos verslą – tai buvo vienas pirmųjų atvejų, kai tokio pobūdžio turinys pradėtas platinti internetu. Šiandien ji laikoma viena garsiausių sekso juostų istorijoje, nulėmusia tiek teisinius, tiek moralinius ginčus dėl privatumo ribų.
„Žinau, kad Pamela ir Tommy negavo nė cento iš šio įrašo. Jie kovojo iki galo ir tai juos sunaikino. Todėl aš dabar pasakoju savo istoriją – noriu bent šiek tiek išvalyti savo sąžinę“, – sakė Cort St. George.
