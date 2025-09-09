Į kino sales grįžta vėžio paliestų žmonių gyvenimus pakeitęs filmas: „Jis grįžta tam, kad padėtų vaikams“.

Prieš dvidešimt metų režisieriaus Arūno Matelio dokumentinis filmas „Prieš parskrendant į žemę“ atvėrė duris ten, kur daugelis vengė pažvelgti – į vaikų onkologijos skyrių. Filmas pralaužė tabu, paskatino kalbėti apie vėžiu sergančius vaikus, o visuomenėje įžiebė paramos ir solidarumo bangą, rašoma pranešime spaudai.
Šiemet, minint sukaktį, filmas sugrįžta į didžiuosius ekranus ypatingu tikslu – pirkdami bilietus žiūrovai prisidės prie „Mamų unijos“, padedančios onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms.
Pelnė tarptautinį pripažinimą
„Prieš parskrendant į žemę“ buvo pirmasis lietuviškas dokumentinis filmas, pelnęs tarptautinį pripažinimą visame pasaulyje.
Keliolikoje festivalių pelnęs prizus, filmas išlieka vienintelis kino istorijoje, kuris pelnė dviejų pagrindinių dokumentinių kino festivalių – Amsterdamo IDFA ir Leipcigo DOK – pagrindinius apdovanojimus.
Tai taip pat pirmas Europos filmas, gavęs prestižinį Amerikos režisierių gildijos apdovanojimą, aplenkęs tų metų „Oskarų“ nominantus ir laureatą. Jis jau buvo parodytas 30 pasaulio šalių per televiziją.
Atsirado paramos tradicija
Lietuvoje šis filmas iš esmės pakeitė ligonių kasdienybę: pagerėjo jų sąlygos ligoninėse, sustiprėjo visuomenės supratimas, atsirado paramos tradicija. Iki tol vaikų onkologija buvo beveik nematoma tema.
„Tie, kurie buvo susidūrę, mato daug skausmo šioje ligoje, tačiau tuo pačiu būdamas ligoninėje, toje kasdienybėje, atrandi džiaugsmą mažais dalykais ir tikėjimą. Nuo pat pradžių net negalvojau filme kalbėti apie ligą, nes kiekviena liga yra savaime didelis išbandymas.
Aš kaip tik norėjau kalbėti apie galimas laimės akimirkas, šypseną, juoką, stiprybę net ir ten, už ligoninės durų.“
Nors pastaraisiais metais režisierius vengė viešumos, šįkart jis nusprendė „sulaužyti tylą“. „Šventam reikalui darau išimtį – filmas sugrįžta tam, kad padėtų vaikams“, – sako A. Matelisir priduria, kad nėra prasmingesnio dalyko ir geresnės investicijos kaip padėti tiems, kas kovoja už kiekvieną akimirką.
Kviečiame jungtis
„Mamų unija“ džiaugiasi, kad legendinis filmas tampa solidarumo ženklu ir kviečia visuomenę prisidėti paprastu, bet prasmingu būdu – įsigyjant bilietą.
„Kiekvienas žmogus, ateidamas į kino salę, dovanoja viltį mūsų globojamiems vaikams. Tai daugiau nei kinas – tai pagalba realioms šeimoms“, – pabrėžia fondo vadovė Justina Mėlinauskaitė.
Filmas bus rodomas rugsėjo 18 d., visoje Lietuvoje „Forum Cinemas“ kino salėse vienu metu – 18:30 val. Kinomanai ir vėžiu sergantiems vaikams padėti norintys žmonės kviečiami įsigyti bilietus „Forum Cinemas“ bilietų pardavimo platformoje.
Vilniuje, kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ po filmo kviečiame į susitikimą su režisieriumi Arūnu Mateliu ir fondo „Mamų unija“ įkūrėja, fotografe Egle Mėlinauskiene jautriai diskusijai, kaip galime padėti vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms.
