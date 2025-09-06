Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Didelė grupė vaikų iš Rusijos okupuotų teritorijų saugiai grąžinta į Ukrainą

2025-09-06 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 08:50

Rusijos laikinai okupuotų teritorijų pagal Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA" („Grąžinkime vaikus į Ukrainą") grąžinta didelė grupė Ukrainos vaikų, penktadienį vakare pranešė prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, rašo „Ukrinform".

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusijos laikinai okupuotų teritorijų pagal Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ („Grąžinkime vaikus į Ukrainą“) grąžinta didelė grupė Ukrainos vaikų, penktadienį vakare pranešė prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, rašo „Ukrinform“.

0

„Okupacijos metais jie patyrė priespaudą ir prievartą, jiems buvo brukama Rusijos propaganda, bet šiandien jie yra saugūs ir gauna reikiamą pagalbą Ukrainoje“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo prezidento kanceliarijos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, tarp grąžintų vaikų yra seserys, kurias rusai bandė paimti į internatinę mokyklą po jų motinos mirties, ir vaikai, kurie buvo priversti dainuoti Rusijos himną ir dalyvauti propagandiniuose susitikimuose su Rusijos kariais.

Taip pat pavyko grąžinti paauglį, kuris, nepaisant jo sveikatos problemų, buvo įregistruotas karinei tarnybai, o jo motina buvo žeminama už tai, kad atsisakė siųsti savo vaikus į militarizuotus renginius.

A. Jermako teigimu, šiandien jie visi gauna pagalbą, įskaitant dokumentų atkūrimą, psichologinę reabilitaciją ir paramą pradedant naują laisvą gyvenimą.

Jis dėkojo „Save Ukraine“ komandai ir visiems partneriams už jų indėlį gelbėjant šiuos vaikus.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 17-metis paauglys buvo grąžintas iš Rusijos laikinai okupuotos teritorijos pagal Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA“.

