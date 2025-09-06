Didelė grupė vaikų iš Rusijos okupuotų teritorijų saugiai grąžinta į Ukrainą

„Okupacijos metais jie patyrė priespaudą ir prievartą, jiems buvo brukama Rusijos propaganda, bet šiandien jie yra saugūs ir gauna reikiamą pagalbą Ukrainoje“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo prezidento kanceliarijos vadovas.
Pasak jo, tarp grąžintų vaikų yra seserys, kurias rusai bandė paimti į internatinę mokyklą po jų motinos mirties, ir vaikai, kurie buvo priversti dainuoti Rusijos himną ir dalyvauti propagandiniuose susitikimuose su Rusijos kariais.
Taip pat pavyko grąžinti paauglį, kuris, nepaisant jo sveikatos problemų, buvo įregistruotas karinei tarnybai, o jo motina buvo žeminama už tai, kad atsisakė siųsti savo vaikus į militarizuotus renginius.
A. Jermako teigimu, šiandien jie visi gauna pagalbą, įskaitant dokumentų atkūrimą, psichologinę reabilitaciją ir paramą pradedant naują laisvą gyvenimą.
Jis dėkojo „Save Ukraine“ komandai ir visiems partneriams už jų indėlį gelbėjant šiuos vaikus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 17-metis paauglys buvo grąžintas iš Rusijos laikinai okupuotos teritorijos pagal Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA“.
