  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

LNOBT įvyko operos premjera po nuaidėjusio šurmulio dėl dirigento: rinkosi žinomi svečiai

2025-09-05 19:49
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 19:49

106-asis LNOBT sezonas atidarytas! Pirmasis Lietuvos vardą garsinančios Amilcare‘s Ponchielli operos „Lietuviai“ pastatymas, sukurtas specialiai LNOBT scenai, suviliojo didžiulį būrį muzikos gerbėjų. Ant teatro laiptų juos pasitiko legendiniai viduramžių karžygiai.

LNOBT „Lietuvių“ premjeros svečiai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
83

1

Pamatyti „Lietuvių“ premjeros penktadienio vakarą į teatrą atvyko kadencijas baigusios Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga ir Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, užsienio valstybių ambasadoriai ir operos teatrų vadovai, operos pastatymą mecenavusio Vilniaus klubo nariai, žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai, rašoma pranešime spaudai.

LNOBT „Lietuvių" premjeros svečiai
(83 nuotr.)
(83 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LNOBT „Lietuvių" premjeros svečiai

Italų kompozitoriaus Amilcare‘s Ponchielli (1834–1886) opera „Lietuviai“ priklauso klasikinės operos repertuarui. Jos libretas buvo sukurtas remiantis lietuvių poeto Adomo Mickevičiaus, rašiusio lenkų kalba, populiariąja poema „Konradas Valenrodas“. Pasaulinė šios operos premjera 1874 m. įvyko garsiajame Milano „La Scala“ teatre. Lietuviai „Lietuvius“ pirmą kartą pastatė 1981 m. Čikagos lietuvių operoje.

Pagrindinis naujojo „Lietuvių“ pastatymo autorius – garsus argentiniečių režisierius Hugo de Ana, taip pat sukūręs premjeros scenografiją ir kostiumus. Jam talkino muzikos vadovas Gianluca Marcianò, šviesų dailininkas Valerio Alfieri, vaizdo projekcijų dailininkas Sergio Metalli, choreografijos ir judesio režisierius Michele Cosentino.

Penktadienio vakarą scenoje dainavo operos solistai Viktorija Miškūnaitė (Aldona), Denys Pivnitskyi (Valteris/Konradas), Tadas Girininkas (Albanis), Eugenijus Chrebtovas (Arnoldas), Konstantin Toman (Vitoldas). Šeštadienio vakarą juos keis Sandra Janušaitė, Kristian Benedikt, Liudas Norvaišas, Steponas Zonys ir Alfredas Miniotas.

LNOBT orkestrui „Lietuvių“ spektakliuose vadovauja teatro vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila, teatro choro meno vadovas – Česlovas Radžiūnas.

„Lietuvių“ premjeriniai spektakliai LNOBT scenoje skambės iki rugsėjo 12 dienos. Naujasis repertuaro pastatymas sugrįš ir ateinančią žiemą: jį numatyta rodyti nuo 2026 metų sausio 30 iki vasario 1 dienos.

Nuaidėjęs skandalas

Kilus abejonei dėl šiandien vyksiančios operos „Lietuviai“ premjeros muzikos vadovo, italų dirigento Gianlucos Marcianò galimo dalyvavimo muzikiniuose renginiuose Rusijoje, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovybė atsisakė šio dirigento paslaugų.

Nors savo viešuose pasisakymuose Vilniuje dirigentas G. Marcianò nedviprasmiškai pabrėžė palaikantis ukrainiečių kovą už laisvę, akcentavo savo bendradarbiavimą su žymiais Ukrainos menininkais ir neigė savo dalyvavimą renginiuose Rusijoje, jis nesugebėjo visiškai išsklaidyti kilusių abejonių, rašoma pranešime spaudai.

LNOBT vadovybė, turinti aiškias ir principingas vertybines nuostatas menininkų, galimai bendradarbiaujančių su Rusija, atžvilgiu, nutarė atsisakyti šio žymaus dirigento paslaugų.

Premjeriniuose „Lietuvių“ spektakliuose G. Marcianò dirigento pulte pakeis LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila.

LNOBT rūmai (nuotr. Deimantas Kučinskas.
Pasklidus žiniai apie galimą dirigento pasirodymą Rusijoje – LNOBT kirtis
Valdas Adamkus
Iš Valdo Adamkaus – žinia: „Pagaliau“

