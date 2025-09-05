Pasklidus žiniai apie galimą dirigento pasirodymą Rusijoje – LNOBT kirtis

Nors savo viešuose pasisakymuose Vilniuje dirigentas G. Marcianò nedviprasmiškai pabrėžė palaikantis ukrainiečių kovą už laisvę, akcentavo savo bendradarbiavimą su žymiais Ukrainos menininkais ir neigė savo dalyvavimą renginiuose Rusijoje, jis nesugebėjo visiškai išsklaidyti kilusių abejonių, rašoma pranešime spaudai.
LNOBT vadovybė, turinti aiškias ir principingas vertybines nuostatas menininkų, galimai bendradarbiaujančių su Rusija, atžvilgiu, nutarė atsisakyti šio žymaus dirigento paslaugų.
Premjeriniuose „Lietuvių“ spektakliuose G. Marcianò dirigento pulte pakeis LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila.
