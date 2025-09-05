Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Pasklidus žiniai apie galimą dirigento pasirodymą Rusijoje – LNOBT kirtis

2025-09-05 15:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 15:12

Kilus abejonei dėl šiandien vyksiančios operos „Lietuviai“ premjeros muzikos vadovo, italų dirigento Gianlucos Marcianò galimo dalyvavimo muzikiniuose renginiuose Rusijoje, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovybė atsisako šio dirigento paslaugų.

LNOBT rūmai (nuotr. Deimantas Kučinskas.

Kilis abejonei dėl šiandien vyksiančios operos „Lietuviai" premjeros muzikos vadovo, italų dirigento Gianlucos Marcianò galimo dalyvavimo muzikiniuose renginiuose Rusijoje, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovybė atsisako šio dirigento paslaugų.

0

Nors savo viešuose pasisakymuose Vilniuje dirigentas G. Marcianò nedviprasmiškai pabrėžė palaikantis ukrainiečių kovą už laisvę, akcentavo savo bendradarbiavimą su žymiais Ukrainos menininkais ir neigė savo dalyvavimą renginiuose Rusijoje, jis nesugebėjo visiškai išsklaidyti kilusių abejonių, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LNOBT vadovybė, turinti aiškias ir principingas vertybines nuostatas menininkų, galimai bendradarbiaujančių su Rusija, atžvilgiu, nutarė atsisakyti šio žymaus dirigento paslaugų.

Premjeriniuose „Lietuvių“ spektakliuose G. Marcianò dirigento pulte pakeis LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila.

Lenkų styginis ansamblis VOŁOSI (nuotr. pranešimo spaudai)
Vilniaus rotušės aikštėje – Karpatų tradicija ir šiuolaikinės improvizacijos

