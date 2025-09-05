Atrado augalų skleidžiamus garsus: „Žmonėms tai gali būti emocinė patirtis“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Prie vazono, kuriame auga balsvas grybas, pritaisyti elektroniniai jutikliai. Iš grybo pagaunamo impulso veikiamas plaktukas kliudo klaviatūrą ir pasigirsta muzika... Kartu su grybu, tokiu pačiu principu, muzikuoja ir dvi vazoninės gėlės. Viena muša būgnus, kita – klavišinius.
„Mes sujungiam ant augalų įrangą, kuri matuoja vidinius bioelektrinius augalų signalus, o jie paverčiami muzikos kalba“, – kaip veikia eksperimentas pasakojo vienas iš autorių, Jon Ross.
Technologija primena kardiogramą augalams
„Jei darėte kardiogramą, ant jūsų krūtinės buvo priklijuoti jutikliai, tai ta pati idėja. Tie jutikliai seka kūno signalus. Tokiu pačiu būdu jie fiksuoja ir grybų signalus“, – pažįstamą palyginimą suteikė kitas eksperimento sumanytojas Andy Kidd.
Idėjos autoriai, kurie taip pat yra vienos muzikinės grupės nariai, muzikuoja su savo eksperimento dalyviais – gėlėmis ir grybu. Du britai tikisi, kad ši muzika pakeis žmonių požiūrį į augalus.
„Daug žmonių mano, kad augalai tiesiog pasyvios būtybės, jie dažnai tiesiog pamirštami. Bet jei pamatysite augalą arba grybą judinant rankas ir grojant muziką, tai lyg proga užmegzti ryšį su jais. Žmonėms tai gali būti emocinė patirtis“, – sakė Jon Ross.
Šiaurės Anglijoje du muzikantai šį eksperimentą su augalais ir grybais vykdo jau dvejus metus, ar tai būtų lauke, ar viduje.
