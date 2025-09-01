Galvijus nuo vilkų JAV gina dronai, leidžiantys AC/DC ir Scarlet Johansson balso įrašus

Iki XX a. pirmos pusės JAV vakarinėje dalyje buvo sumedžioti beveik visi pilkieji vilkai. Dešimtojo dešimtmečio viduryje jie buvo vėl įveisti Aidaho valstijoje ir Jeloustono nacionaliniame parke ir taip išplito, kad Šiaurinių Uolinių kalnų vilkų populiacija buvo išbraukta iš nykstančių rūšių sąrašo.
Šiuo metu Vašingtone ir Oregone gyvena šimtai vilkų, dar keliasdešimt – šiaurės Kalifornijoje. Tūkstančiai jų įsikūrę netoli Didžiųjų ežerų.
Augant vilkų populiacijai fermų savininkams tenka imtis vis kūrybiškesnių būdų gyvuliams apsaugoti. Vilkams baidyti pasitelkiamos elektrifikuotos tvoros, signalizacinės sistemos, sarginiai šunys, raitieji patruliai, spąstai ir perkėlimas, o nuo šiol – ir dronai. Kai kuriose vietovėse, kur nemirtinosios priemonės nepasiteisino, pareigūnai įprastai leidžia sumedžioti vilkus, kaip, pvz., praėjusią savaitę Vašingtono valstijoje.
Anksčiau AP apžvelgtais valstijų ir federalinių agentūrų duomenimis, 2022 m. pilkieji vilkai papjovė apie 800 naminių gyvūnų dešimtyje valstijų.
JAV Žemės ūkio departamento (USDA) Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnybos mokslininkai sukūrė vilkų baidymo metodą dronu – jie stebimi termovizoriais naktį, kai yra patys aktyviausi. 2022 m. paskelbtas preliminarus tyrimas parodė, kad vilkus gali išvaikyti žmogaus balso įrašai, transliuojami per dronui pritvirtintą garsiakalbį.
Sėkmingų bandymų vilkams sutrukdyti medžioklę jau užfiksuota. Pirmąkart išvydęs vieną iš jų, pagrindinis USDA tyrėjas projekte Dustinas Ranglackas šypsojosi nuo ausies iki ausies.
„Jei mums pavyktų sumažinti neigiamą vilkų poveikį, priartintume galimybę su jais sugyventi“, – sakė jis.
Dronas leidžia iš anksto įkeltus muzikos įrašus, šūvių, fejerverkų garsus ir balsus. Pilotas paleidžia tris atsitiktinai pasirinktus įrašus, pavyzdžiui, dainą „Thunderstruck“ su joje girdimais riksmais ir šiurpuliukus keliančiais elektrinės gitaros solo arba filmo „Santuokos istorija“ sceną.
„Daugiau to nepakęsiu!“ – šaukia aktorė Scarlett Johansson vienoje 2019 m. sukurto filmo „Santuokos istorija“ ištraukoje.
„Ko? Negaliu kalbėtis su žmonėmis?“ – atšauna jos partneris filme aktorius Adamas Driveris.
Minėtiems dalykams nesuveikus, operatorius gali improvizuoti – šaukti per mikrofoną ar paleisti dar kitą įrašą.
USDA dronų pilotai šią vasarą tęsė patruliavimą palei Oregono ir Kalifornijos sieną ir stebėjo vilkų reakcijas fermų teritorijose, kuriose pasirodo daugiausia vilkų.
Ši technologija turi ir trūkumų: dronas su naktinio matymo įranga ir garsiakalbiu kainuoja apie 20 tūkst. JAV dolerių, operatoriui būtini specialūs kursai, be to, jis neveikia gerai miškingose vietovėse, todėl daugeliui ūkininkų toks būdas neapsimoka.
Jei ši technologija pasirodys veiksminga ir jos kaina sumažės, vieną dieną ūkininkams užteks tiesiog paprašyti vilkų išeiti.
Oregone gyvenantis Paulas Wolfas (liet. vilkas) – JAV Žemės ūkio departamento pietvakarių regiono vadovas ir didžiausias sunkiojo metalo grupės „Five Finger Death Punch“ gerbėjas tarp dronų pilotų. Jis prisiminė vieną iš pirmųjų susidūrimų su vilku, kuris iš pradžių tik smalsiai spoksojo į droną, kol pilotas neprabilo per garsiakalbį.
„Jis pasakė: „Ei, vilke, eik iš čia“, – pasakojo P. Wolfas.
„Vilkas iš karto atsitraukė nuo galvijų ir pabėgo“, – teigė jis.
Aplinkosaugos aktyvistai dronus vertina optimistiškai, nes jie leidžia baidyti vilkus įvairiais būdais ir įvairiose vietose.
„Vilkai bijo naujų dalykų“, – tvirtina Biologinės įvairovės centro atstovė Amaroq Weiss, kuri dirba vilkų išsaugojimo srityje
„Žinau, kad žmonių vaizduotėje vilkai yra dideli, bauginantys padarai, kurie nieko nebijo“, – pridūrė ji.
Ar vilkai galėtų priprasti prie dronų – neaišku. Galvijų ganytojai ir vilkų medžiotojai Europoje jau seniai juos atbaido ilgomis virvėmis su pritvirtintomis plazdančios medžiagos skiautėmis, bet vilkai galiausiai gali suvokti, kad vėliavėlės jiems grėsmės nekelia.
