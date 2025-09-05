Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Belgijos URM: Rusijos turto konfiskavimas galėtų padaryti didelę žalą Europos ekonomikai

2025-09-05 19:46 / šaltinis: BNS
2025-09-05 19:46

Europos Sąjungoje (ES) dėl karo Ukrainoje įšaldyto Rusijos centrinio banko turto konfiskavimas galėtų padaryti didelę žalą Europos ekonomikai, penktadienį įspėjo Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot.

V. Putinas (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungoje (ES) dėl karo Ukrainoje įšaldyto Rusijos centrinio banko turto konfiskavimas galėtų padaryti didelę žalą Europos ekonomikai, penktadienį įspėjo Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot.

REKLAMA
0

„Toks konfiskavimas, motyvuotas politiniu, o ne teisiniu ar teisminiu sprendimu, greičiausiai sukeltų baisų sisteminį sukrėtimą visose Europos finansų rinkose, suduotų stiprų smūgį euro patikimumui ir tokiu būdu sukeltų problemų kupiną domino efektą“, – pareiškė jis interviu naujienų agentūrai AFP.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, ES įšaldė apie 200 mlrd. eurų Rusijos centrinio banko lėšų – tai didžioji dalis visame pasaulyje įšaldyto Maskvos turto.

REKLAMA
REKLAMA

Apie 90 proc. šių lėšų saugoma Belgijoje įsikūrusioje tarptautinėje indėlių organizacijoje „Euroclear“.

REKLAMA

Pernai ES kartu su Didžiojo septyneto (G-7) partneriais panaudojo iš šio turto gautas palūkanas, kad Ukrainai suteiktų 50 mlrd. JAV dolerių (apie 43 mlrd. eurų) paskolą, kuri vis dar išmokama dalimis.

Tačiau keletas karingiau nusiteikusių ES valstybių spaudžia imtis daugiau veiksmų panaudojant šį turtą. Svarstomos įvairios galimybės, pvz., jį konfiskuoti arba siekti didesnio pelno panaudojant šias lėšas rizikingesnėms investicijoms.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva savo ruožtu siūlo ES laikinai perimti įšaldytą turtą ir panaudoti jį, suteikiant paskolą Ukrainai, arba perkelti jį į specialų ES fondą ar naujai įsteigtą specialiosios paskirties įmonę, siekiant gauti didesnę naudą.

Visgi Belgija iki šiol tvirtai priešinasi didesniam šio turto panaudojimui, baimindamasi, kad galiausiai gali būti patraukta atsakomybėn už bet kokius nuostolius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų