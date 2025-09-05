Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija džiaugiasi: išsiveržė į protezų gamybos lyderius pasaulyje

2025-09-05 12:25
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-05 12:25

Rusijos kariai, dalyvavę kare Ukrainoje, paskatino proveržį galūnių protezų gamyboje, teigia Rusijos gynybos viceministrė Ana Civiliova.

Rusija džiaugiasi: išsiveržė į protezų gamybos lyderius pasaulyje (nuotr. socialinių tinklų)

Rusijos kariai, dalyvavę kare Ukrainoje, paskatino proveržį galūnių protezų gamyboje, teigia Rusijos gynybos viceministrė Ana Civiliova.

6

„Šiuo metu mes tikriausiai esame lyderiai šioje srityje“, – sakė ji Vladivostoke vykusioje konferencijoje.

A. Civiliova, vartodama Rusijos terminą „speciali karinė operacija“, apibūdinantį invaziją į Ukrainą, teigė: „Būtent specialiosios karinės operacijos dalyviai leido mums pasiekti tokį aukštą lygį.“

Kaip rašoma „The Guardian“, A. Civiliova yra Vladimiro Putino pusbrolio dukra, sankcionuota JAV, ES ir JK už savo vaidmenį Rusijos puolime prieš Ukrainą. Ji taip pat įtraukta į Kremliaus vadovo „artimų giminaičių“ sąrašą.

Auganti laidojimo paslaugų rinka 

Praėjusiais metais V. Putinas sakė, kad Ukrainoje kovoja apie 700 tūkst. Rusijos karių. Tiesa, Rusija neatskleidžia tikslių žuvusių ar sužeistų karių skaičiaus ir retai skelbia duomenis apie aukas.

Ukraina skaičiuoja, kad Rusija nuo karo pradžios neteko 1 086 220 karių, įskaitant žuvusius ir sužeistuosius.

Tačiau Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos duomenimis, nuo įsiveržimo į Ukrainą, daugiau nei milijonas Rusijos karių buvo nužudyti arba sužeisti. Panašius skaičius rodo ir neseniai atliktas JAV Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) tyrimas, kuriame teigiama, kad Rusijos kariuomenės nuostoliai siekia iki 250 tūkst. žuvusių ir daugiau nei 950 tūkst. sužalotų karių.

Didelio aukų skaičiaus požymiai atsispindi tiek sparčiai augančioje Rusijos laidojimo paslaugų rinkoje, tiek padidėjusiuose grįžtančių namo be galūnių veteranų skaičiuose: nuo 2025 m. sausio iki balandžio laidojimo paslaugų teikėjai uždirbo 12,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, o Rusijos vyriausybės duomenimis, 2024 m. buvo išduota 65 proc. daugiau protezų nei 2021 m.

