Putinas grasina NATO: kariai, pasirodę Ukrainoje, bus teisėti taikiniai

Jis taip pat pareiškė, kad NATO kariai, pasirodę Ukrainoje, taps teisėtais Rusijos armijos taikiniais.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 810 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 5 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 086 220 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 810 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 159 (+2) priešo tankus, 23 243 (+2) šarvuotas kovos mašinas, 32 435 (+50) artilerijos sistemas, 1 480 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 216 (+1) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 56 267 (+222) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 686 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 60 831 (+139) automobilį ir degalų cisterną, 3 956 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Per Rusijos smūgį Ukrainos Charkivo srityje žuvo trys žmonės
Per Rusijos smūgį kaime Ukrainos Charkivo srityje vėlai ketvirtadienį žuvo trys žmonės, pranešė regiono karinės administracijos vadovas.
„Apie 21 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) rusai bepiločiu orlaiviu atakavo Chotymlios kaimą“, – platformoje „Telegram“ teigė Olehas Synjehubovas.
Jis sakė, kad žuvo du vyrai ir viena moteris, o dar du žmonės buvo sužeisti. Anot jo, bent keli iš jų buvo kelių remonto tarnybos darbuotojai.
Anksčiau ketvirtadienį per Rusijos raketų ataką žuvo du žmonės iš Danijos pabėgėlių reikalų tarybos, vykdę išminavimo darbus Maskvos pajėgų anksčiau okupuotoje šiaurinėje Černihivo srityje, pranešė vietos valdžia.
Rusijos gynybos ministerija neigė, kad nukentėjusieji buvo humanitarinės pagalbos darbuotojai, ir teigė, kad rusai pataikė į tolimojo nuotolio dronų paleidimo punktą.
Ankstų penktadienio rytą oro pavojus vis dar buvo paskelbtas ir Charkivo, ir Černihivo srityse, taip pat Zaporižios, Dnipropetrovsko, Sumų ir kituose regionuose.
Mūšiai Ukrainoje tęsiasi toliau, nepaisant to, kad Europos lyderiai toliau siekia spausti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sutikti su paliaubomis arba taikos susitarimu.
Ketvirtadienį po susitikimo Paryžiuje Kyjivo sąjungininkai paskelbė, kad 26 šalys įsipareigojo prisijungti prie „užtikrinimo“ pajėgų, kurios būtų dislokuotos Ukrainoje po bet kokio galimo taikos susitarimo ir kuriomis bus siekiama atgrasyti Maskvą nuo naujų išpuolių prieš kaimyninę šalį.
Tačiau vis labiau nuogąstaujama, kad V. Putinas nėra suinteresuotas užbaigti karo, o nerimas sustiprėjo po šią savaitę įvykusio vizito Pekine, kurio metu jis pažadėjo, kad Rusija toliau kovos Ukrainoje, jei nepavyks pasiekti taikos susitarimo.
Rusija atmeta tarptautines pajėgas Ukrainoje
Rusija atmeta tarptautinius karinius kontingentus kaip galimą saugumo garantiją Ukrainai. Tokios garantijos negali būti teikiamos užsienio, ypač – Europos ir JAV dalinių, ekonomikos forumo Vladivostoke kuluaruose rusų naujienų agentūrai RIA sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
„Tokie kariniai kontingentai mūsų šaliai būtų nepriimtini“, – pabrėžė jis.
Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova tarptautines pajėgas pavadino „pavojumi Europos žemynui“, praneša agentūra „Reuters“.
Pasak Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, ketvirtadienį 26 valstybės įsipareigojo po karo suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Jos apimtų tarptautines ginkluotąsias pajėgas paliauboms ar taikai užtikrinti – sausumoje, jūroje ir ore. „Šios pajėgos neturi nei noro, nei tikslo kariauti su Rusija, – pažymėjo jis. – Jos skirtos užtikrinti taiką ir pasiųsti aiškų strateginį signalą“.
Rusija tuo tarpu yra įsitikinusi, kad dėl visų būtinų saugumo garantijų Ukrainai jau susitarta 2022 m. per taikos derybas Stambule. Ukraina esą privalo atsisakyti savo ambicijų prisijungti prie NATO ir priimti neutralios, branduolinio ginklo neturinčios valstybės, statusą. Mainais ji gautų JAV, Rusijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos saugumo garantijas. Kaip jos atrodytų, neaišku.
Sprogimai Luhanske – kilo galingas gaisras
Laikinai okupuotame Luhanske nugriaudėjo sprogimai, po jų kilo galingas gaisras, skelbia UNIAN.
Socialinėse medijose pranešama, kad atakuota svarbi naftos bazė.
Okupacijos tyrimo centro vadovas Petro Andriuščenko sako, kad bazė buvo sunaikinta.
„Degimas gana stiprus. Dabar Luhanske tikrai nebus nei benzino, nei dyzelinio kuro“, – sako jis.
Kiek vėliau ukrainiečių partizanų judėjimas „Ateš“ pranešė, kad padėjo suduoti šį smūgį su kita „slapta Ukrainos organizacija“.
Žiniasklaida: JAV nori sumažinti karinę paramą Europai
Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, planuoja nutraukti karinę paramą netoli Rusijos esančioms Europos valstybėms. „The Washington Post“ ketvirtadienį citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino šį žingsnį. Tai paveiktų šimtus milijonų dolerių pagalbos lėšų, skirtų gynybai nuo Rusijos stiprinti.
Apie šį žingsnį pranešė ir „Financial Times“. JAV administracijos pareigūnai esą praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nutraukti programų, skirtų prie Rusijos sienos esančių Rytų Europos ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui, finansavimą.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas minėjo sausį JAV prezidento Donaldo Trumpo duotą nurodymą dėl JAV užsienio pagalbos persvarstymo. Tačiau detalių dėl saugumo paramos mažinimo jis nepatvirtino.
D. Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo paties gynybos. Apie sprendimas sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai D. Trumpas deda pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
Tuskas: Lenkija nesiųs karių į Ukrainą
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį po Paryžiuje įvykusio „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo pareiškė, kad Lenkija nesiųs savo karių į Ukrainą, kurie dalyvautų Europos misijoje, įgyvendinant saugumo garantijas. Vietoj to Varšuva prisiims atsakomybę už logistiką, pranešė Lenkijos radijas.
„Lenkija nenumato siųsti karių į Ukrainą, taip pat ir po karo... Mes esame atsakingi už logistiką. Lenkija yra pagrindinis pagalbos Ukrainai centras, o tai yra labai svarbu. Visi sutinka su tokia mūsų dalyvavimo forma“, – sakė D. Tuskas žurnalistams po susitikimo Paryžiuje.
Jis pridūrė, kad ketvirtadienio diskusijose, vykusiose „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikime, daugiausia dėmesio skirta tam, kad saugumo garantijos Ukrainai taptų apčiuopiamos ir praktinės, ir pabrėžė „išskirtinį solidarumo, ryžto ir bendradarbiavimo lygį“ Europoje.
Trumpas žada: netrukus įvyks dar vienas pokalbis su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį sakė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Anksčiau tą pačią dieną jis kalbėjosi su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.
„Kalbėsiu, taip“, – Baltuosiuose rūmuose vykusios vakarienės su žymiais JAV technologijų sektoriaus vadovais kuluaruose atsakė D. Trumpas žurnalistui, paklaustas, ar artimiausiu metu kalbėsis su Kremliaus vadovu.
Ukrainos sąjungininkai ketvirtadienį susitiko Paryžiuje, kad aptartų saugumo garantijas Kyjivui tuo atveju, jei būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jau ketvirtus metus besitęsiantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
Jungtinėms Valstijoms derybose atstovavo D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris taip pat atskirai susitiko su V. Zelenskiu. Pokalbis su D. Trumpu vyko vaizdo konferencijos būdu.
D. Trumpas išreiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos (ES) šalimis, kurios vis dar perka rusišką naftą, pareiškė Ukrainos prezidentas.
Taip pat lyderiai aptarė sankcijas Rusijai ir Ukrainos oro erdvės apsaugojimą, o D. Trumpas paragino Europos šalis daryti ekonominį spaudimą Kinijai dėl jos paramos Rusijos invazijai Ukrainoje.
Putinas grasina NATO: kariai, pasirodę Ukrainoje, bus teisėti taikiniai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad ir Rusijai reikalingos saugumo garantijos derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.
Anot agentūros, V. Putinas pareiškė, kad saugumo garantijos turi būti ir Rusijai, ir Ukrainai, ir Rusijos Federacija jas gerbs. Tačiau jis nurodė, kad pasiekus taiką Ukrainoje, nebebus būtinybės dislokuoti ten Vakarų karines pajėgas.
Jis taip pat pareiškė, kad NATO kariai, pasirodę Ukrainoje, taps teisėtais Rusijos armijos taikiniais.
V. Putinas sako, kad jis ir Donaldas Trumpas susitarė susisiekti prireikus. Kol kas pokalbio, kurį ketvirtadienį anonsavo D. Trumpas, nebuvo.