  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prižiūrės tvarką tarp Rusijos ir Ukrainos, bet karių nesiųs: štai ko pasirengusios imtis JAV

2025-09-05 17:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 17:15

Jei tarp Rusijos ir Ukrainos būtų sudarytas taikos susitarimas, Jungtinės Valstijos yra pasirengusios vadovauti didelės buferinės zonos Ukrainoje stebėsenai, kad apsaugotų šalį nuo pakartotinių Rusijos užpuolimų, skelbia amerikiečių transliuotojas „NBC News“, remdamasi keturiais asmenimis, susipažinusiais su šiais planais.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
11

Leidinys paaiškina, kad buferinė zona bus didelė demilitarizuota teritorija Ukrainos viduje, kuri skirs Rusijos ir Ukrainos teritorijas. Tačiau, kaip pažymima, jos ribos kol kas nėra nustatytos.

Anot „NBC News“, iš dalies dėl savo technologinių galimybių JAV imsis vadovauti buferinės zonos stebėjimui, tam naudodamos dronus ir palydovus, taip pat kitas žvalgybos priemones. Tuo pačiu metu jos koordinuos savo veiksmus su kitomis šalimis, kurios taip pat vykdys stebėjimą.

JAV pajėgos dislokuotos nebus

Be to, su šiuo planu susipažinę asmenys leidiniui pranešė, kad šioje buferinėje zonoje nebus dislokuotos amerikiečių pajėgos. Neatmetama galimybė, kad šią zoną galėtų saugoti vienos ar kelių šalių, nepriklausančių NATO, pavyzdžiui, Saudo Arabijos ar net Bangladešo, pajėgos.

Leidinyje nurodoma, kad pirmiausia Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas turės sutikti su bet kokiu saugumo garantijų Ukrainai planu. Kadangi jis prieštarauja Ukrainos įstojimui į NATO, plano rengėjai deda visas pastangas, kad būtų išvengta Aljanso pajėgų panaudojimo ar bet ko, kas galėtų būti kaip nors susiję su NATO.

Tuo pačiu metu kai kurios garantijos greičiausiai bus grindžiamos keletu dvišalių susitarimų tarp Ukrainos ir jos sąjungininkų, kurie suteiks Ukrainai saugumo garantijas netaikant NATO 5-ojo straipsnio, kuriame nurodyta, kad puolimas prieš vieną yra puolimas prieš visus, nes tai yra „raudona linija“ Maskvai.

Publikacijoje teigiama, kad be buferinės zonos Ukrainai reikia garantijų, kad agresorė šalis negalės smaugti jos ekonomikos. Šiuo tikslu Turkija bus atsakinga už nekliudomą prekių ir paslaugų judėjimą Juodojoje jūroje, vykdydama stebėjimą ir kontrolę Bosforo ir Dardanelų sąsiauriuose.

Susitarimas dėl ginklų

Pasak JAV pareigūno, JAV su Ukraina derasi dėl maždaug 100 mlrd. dolerių vertės susitarimo, pagal kurį Kyjivas galės pirkti amerikietiškus ginklus, o JAV mainais gaus intelektinės nuosavybės teises į pažangias sistemas, kurias kuria ukrainiečiai.

Zelenskis: tūkstančiai užsienio karių bus Ukrainoje

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad, siekdamos užtikrinti saugumą, užsienio šalys yra pasirengusios į Ukrainą nusiųsti tūkstančius savo karių. Be to, svarstomas oro ir jūrų erdvės apsaugos klausimas.

Pasak jo, kol kas per anksti kalbėti apie saugumo garantijų detales, tačiau planas jau yra.

„Klausimas bus sprendžiamas koordinuojant šalių veiksmus oro erdvės apsaugos srityje. Tai mums jau yra suprantama kiekybiškai. Lėktuvų skaičiumi, komandų skaičiumi. Taip pat koordinavimas jūroje, ir mes taip pat suprantame, kokios šalys ir ką yra pasirengusios įgyvendinti“, – pareiškė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas taip pat kalbėjo apie užsienio kariuomenę Ukrainos teritorijoje ir, kaip žinoma, šiuo metu šis klausimas yra aptariamas su kitomis šalimis.

„Aš nekalbėsiu apie skaičių, bet svarbu, kad mes apie tai kalbame. Taip, tai tikrai bus ne vienetai, o tūkstančiai. Tai faktas, bet apie tai dar šiek tiek per anksti kalbėti“, – pridūrė valstybės vadovas.

