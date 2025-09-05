Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Rusijos įžūlumas neturi ribų“: Putino užgaidos dėl susitikimo Maskvoje

2025-09-05 16:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 16:09

Ukraina griežtai sureagavo į Kremliaus pasiūlymą surengti lyderių susitikimą Maskvoje. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Vladimiro Putino kvietimas – ne nuoširdus, o skirtas blokuoti realų dialogą. Dar daugiau, Maskvos reikalavimai dėl saugumo garantijų Rusijai po karo Kyjive vertinami kaip absurdiški.

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)

Ukraina griežtai sureagavo į Kremliaus pasiūlymą surengti lyderių susitikimą Maskvoje. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Vladimiro Putino kvietimas – ne nuoširdus, o skirtas blokuoti realų dialogą. Dar daugiau, Maskvos reikalavimai dėl saugumo garantijų Rusijai po karo Kyjive vertinami kaip absurdiški.

Pasiūlymas surengti Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimą Maskvoje nėra rimtas ir rodo, kad V. Putinas jam nepasirengęs. Tai per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychyjus, praneša „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbant apie kvietimą į Maskvą, Ukrainos prezidentas vakar pasisakė gana aiškiai. Mums tai ženklas, kad Rusija nenori susitikti“, – pažymėjo jis.

Pasak H. Tychyjaus, Rusija akivaizdžiai demonstruoja, jog nėra pasirengusi lyderių susitikimui.

„Pasiūlymas nuo pat pradžių nebuvo rimtas – jis skirtas užblokuoti aukščiausiojo lygio susitikimą. Apie tai informuojame savo partnerius, ypač amerikiečius, parodydami, kad Rusija ir toliau atsisako susitikti. Vis dėlto tai, kad jie iš principo leidžia galimybę susitikimui, yra žingsnis teisinga linkme – jie pradeda suvokti, jog toks susitikimas yra būtinas“, – pabrėžė jis.

„Rusijos įžūlumas neturi ribų“

Jis akcentavo, kad lyderių susitikimas turi įvykti dvišaliu arba trišaliu formatu. Pasak H. Tychyjaus, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pranešė, jog šiuo metu bent septynios šalys yra pasirengusios priimti Ukrainos ir Rusijos lyderius arba kitų šalių vadovus.

„Yra rimtų pasiūlymų, tačiau kartu girdime tam tikras idėjas, kurių tikslas – sudaryti įspūdį, kad kažkas juda į priekį ir kad Rusija esą pasirengusi dialogui. Tačiau iš tikrųjų Maskvos siūlymai akivaizdžiai nerealūs, nes visiems aišku, jog Maskva nėra priimtina vieta aukščiausiojo lygio susitikimui“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į keistus V. Putino pareiškimus, esą po karo pabaigos Rusijai taip pat turėtų būti suteiktos saugumo garantijos.

„Kyla klausimas: nuo ko Rusijai reikalingos saugumo garantijos? Nuo savęs pačios? Tai absurdas. Rusijos įžūlumas tiesiog neturi ribų“, – pabrėžė jis.

