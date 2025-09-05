Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas vis mažiau tiki taika Ukrainoje: planai stringa

2025-09-05 15:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 15:17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vis skeptiškiau vertina artimiausioje ateityje galimą Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigą bei asmeninio dviejų kariaujančių šalių lyderių susitikimo perspektyvas, praneša „NBC News“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vis skeptiškiau vertina artimiausioje ateityje galimą Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigą bei asmeninio dviejų kariaujančių šalių lyderių susitikimo perspektyvas, praneša „NBC News“.

3

Griežtas požiūris į D. Trumpo pastangas pasiekti taikos susitarimą pabrėžia, kiek jis nutolo nuo 2024 m. rinkimų kampanijos metu duotų pažadų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet jis tvirtino galėsiąs užbaigti karą per 24 valandas nuo įžengimo į pareigas. Vėliau D. Trumpas pripažino, kad karas pasirodė esąs daug sudėtingesnė problema nei jis tikėjosi.

Praėjusį mėnesį intensyvios taikos derybos atsidūrė aklavietėje. Tikėdamasis proveržio, rugpjūčio 15 d. D. Trumpas išskrido į Ankoridžą, Aliaską, susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tačiau, nors jis tikėjosi susitarti dėl ugnies nutraukimo, susitikimas baigėsi be rezultatų.

Po trijų dienų Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas surengė susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais.

Po šio susitikimo jis paskelbė, kad V. Putinas ir V. Zelenskis pirmą kartą nuo karo pradžios 2022 m. vasario mėnesį susitiks akis į akį, sukeldamas viltį dėl konflikto sprendimo.

Trumpas daro įtaką tiek Putinui, tiek Zelenskiui

Vis dėlto šis susitikimas iki šiol neįvyko, o ženklų, kad jis įvyks artimiausiu metu, nėra. Vizito Kinijoje metu V. Putinas pareiškė, jog yra pasirengęs baigti karą jėga, jei Ukraina nesutiks su jo reikalavimais. Taip pat jis nurodė, kad susitiktų su V. Zelenskiu tik Maskvoje.

V. Zelenskis yra pasirengęs susitikti su V. Putinu kai kuriose Persijos įlankos šalyse, Šveicarijoje, Austrijoje, Turkijoje ir kitur, tačiau ne Rusijos teritorijoje.

Ketvirtadienį vienas Europos šaltinis, pageidavęs likti anonimu, pareiškė esąs nusivylęs, kad D. Trumpo administracija neįvedė naujų reikšmingų sankcijų Rusijai, kurios galėtų prisidėti prie karo pabaigos.

Sankcijų įvedimą gali apsunkinti D. Trumpo santykiai su V. Putinu. Pasak dviejų šaltinių, informuotų apie prezidento komentarus, jis yra tvirtai nusiteikęs nepabloginti santykių su Maskva.

Dar pirmosios kadencijos metu D. Trumpas tvirtino, kad JAV interesams naudinga palaikyti civilizuotus santykius su Rusijos lyderiu, kuris valdo branduolinį arsenalą.

Vakarų pareigūnas teigė, kad vienas iš privalumų išlaikant aukščiausio lygio santykius su V. Putinu yra galimybė D. Trumpui pozicionuoti save kaip tarpininką, kuriuo pasitikėtų abi pusės.

Pasak jo, D. Trumpas daro įtaką tiek V. Putinui, tiek V. Zelenskiui.

Nors sankcijos gali priversti V. Putiną nusileisti, jos taip pat kelia riziką, nes kiekvienas eskalacijos žingsnis gali pakenkti D. Trumpo, kaip sąžiningo tarpininko, įvaizdžiui.

Pareigūnas pabrėžė, kad didžiausias iššūkis yra tinkamai parinkti sankcijų įvedimo laiką ir mokėti jas atšaukti, kai bus pasiekta pažanga.

Kita problema – sankcijų galimos netikėtos pasekmės. Administracijos atstovas priminė Indijos pavyzdį: kai JAV padvigubino tarifus Indijai kaip atsaką už rusiškos naftos importą, santykiai tarp šalių pablogėjo. Šią savaitę Indijos premjeras Narendra Modi lankėsi Kinijoje renginyje, kurį surengė šalies lyderis Xi Jinpingas.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antoine‘as Costa pareiškė, kad Briuselyje pradedamas darbas dėl naujo sankcijų paketo, o Europos delegacija išvyksta į Vašingtoną bendradarbiauti su JAV partneriais.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, jog su JAV prezidentu D. Trumpu sutarta įvesti naujas sankcijas Rusijai, jei ši ir toliau dels pradėti konkrečias taikos derybas.

