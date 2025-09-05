Po Putino pareiškimo – Zelenskio reakcija: dabar kai kurių Europos šalių pozicija atrodo keista

„Pagaliau girdime signalus iš Rusijos, kad jie jau priima Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Gaila, kad jie suvokia realybę taip vėluodami. Dar nuo 2013 m. Rusija ėjo link tokios paprastos minties. Bet dabar tai reikia išgirsti ir kai kuriems kitiems dideliems Rusijos draugams Europoje.
Jei net Putinas neprieštarauja, tai kai kurių šalių, ypač Vengrijos, pozicija dėl derybų grupių atrodo tikrai keista“, – V. Zelenskį cituoja UNIAN.
Jis taip pat pakomentavo vakarykštį pokalbį su Europos politikais ir D. Trumpu.
Anot V. Zelenskio, D. Trumpas nėra patenkintas tuo, kad europiečiai perka rusišką dujas.
„Tai ypač susiję su kai kurių Europos šalių – Slovakijos ir Vengrijos – politika. Ir tikriausiai yra dar kitų šalių. Šiandien vėliau apie tai kalbėsime su Slovakijos ministru pirmininku. Tikimės, kad ir kiti mūsų kaimynai išgirs atitinkamus signalus“, – priduria V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!