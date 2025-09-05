Putinas kviečia Zelenskį į Maskvą: prasmės susitikti nemato, bet garantuoja 100 proc. saugumą

V. Putinas pareiškė manantis, kad Ukraina atmetė galimybę tiesiogiai bendrauti su Maskva.
Putinas Zelenskiui žada 100 proc. saugumą Maskvoje
Vis dėlto Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar ketvirtadienį kalbėjo apie susitikimą su V. Putinu ir pabrėžė, kad jis yra būtinas, norint užbaigti karą. Vis dėlto V. Putinas kvietė V. Zelenskį į Maskvą, o ten V. Zelenskis pareiškė nevyksiantis.
„Putinas nemato didelės prasmės tiesioginiams kontaktams su Zelenskiu, bet yra jiems pasirengęs. Rusijos prezidentas pridūrė, kad dabar susitarti su Zelenskiu dėl pagrindinių klausimų bus neįmanoma“, – V. Putiną cituoja TASS.
Jis dar kartą pakartojo, kad mano, jog Maskva yra geriausia vieta susitikimui su V. Zelenskiu.
Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimas yra būtinas siekiant užbaigti karą. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis žurnalistams po „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo ketvirtadienį.
„Tai ne noras, o būtinybė. Mes remiame jį bet kokiu formatu – ir trišaliu, ir dvišaliu. Manau, kad Rusija daro viską, jog atidėtų susitikimą. Amerikos partneriai mums pranešė, kad Putinas pakvietė mane į Maskvą. Jei nori, kad susitikimas neįvyktų, pakviesk mane į Maskvą. Todėl manau, kad Rusija bent jau pradėjo kalbėti apie susitikimą – tai jau gerai. Tačiau kol kas nematome jų noro užbaigti karo. O susitikimas... Suaugę lyderiai iš tokio lygio susitikimo turi išeiti su rezultatu, pageidautina – su karo pabaiga“, – sakė V. Zelenskis.
Kiek anksčiau V. Putinas kvietė V. Zelenskį atvykti į Maskvą.
Hagos tribunole jau paskirtas pasimatymas.