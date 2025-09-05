Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas kviečia Zelenskį į Maskvą: prasmės susitikti nemato, bet garantuoja 100 proc. saugumą

2025-09-05 09:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-05 09:30

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sako, kad nemato prasmės kontaktuoti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.

Vladimiras Putinas Pekine (nuotr. SCANPIX)
11

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sako, kad nemato prasmės kontaktuoti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.

REKLAMA
12

V. Putinas pareiškė manantis, kad Ukraina atmetė galimybę tiesiogiai bendrauti su Maskva.

Putinas Zelenskiui žada 100 proc. saugumą Maskvoje

Vis dėlto Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar ketvirtadienį kalbėjo apie susitikimą su V. Putinu ir pabrėžė, kad jis yra būtinas, norint užbaigti karą. Vis dėlto V. Putinas kvietė V. Zelenskį į Maskvą, o ten V. Zelenskis pareiškė nevyksiantis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Putinas nemato didelės prasmės tiesioginiams kontaktams su Zelenskiu, bet yra jiems pasirengęs. Rusijos prezidentas pridūrė, kad dabar susitarti su Zelenskiu dėl pagrindinių klausimų bus neįmanoma“, – V. Putiną cituoja TASS.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Jis dar kartą pakartojo, kad mano, jog Maskva yra geriausia vieta susitikimui su V. Zelenskiu.

Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimas yra būtinas siekiant užbaigti karą. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis žurnalistams po „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo ketvirtadienį.

REKLAMA

„Tai ne noras, o būtinybė. Mes remiame jį bet kokiu formatu – ir trišaliu, ir dvišaliu. Manau, kad Rusija daro viską, jog atidėtų susitikimą. Amerikos partneriai mums pranešė, kad Putinas pakvietė mane į Maskvą. Jei nori, kad susitikimas neįvyktų, pakviesk mane į Maskvą. Todėl manau, kad Rusija bent jau pradėjo kalbėti apie susitikimą – tai jau gerai. Tačiau kol kas nematome jų noro užbaigti karo. O susitikimas... Suaugę lyderiai iš tokio lygio susitikimo turi išeiti su rezultatu, pageidautina – su karo pabaiga“, – sakė V. Zelenskis.

Kiek anksčiau V. Putinas kvietė V. Zelenskį atvykti į Maskvą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Peskovas pasisakė apie Putino kvietimą Zelenskiui ir karo eigą: „Matyti šviesa tunelio gale“ (7)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putinas grasina NATO: kariai, pasirodę Ukrainoje, bus teisėti taikiniai (139)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atsakė į Putino kvietimą surengti derybas Maskvoje (103)
JAV žvalgybos lėktuvas, Rusijos energetikai padaryti nuostoliai (nuotr. stop kadras)
Skaudūs smūgiai Rusijos energetikai: sunaikinta 20 proc. naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Senas marazmatikas v.putin
Senas marazmatikas v.putin
2025-09-05 10:05
Sugalvojo bekakodamas į lagaminėlį, ką pasakyti, kad Zelenskis atsisakytų ir jis šauktų ant viso pasaulio: matote aš jį kviečiu, o jis nenori, aš taikos balandis.
Hagos tribunole jau paskirtas pasimatymas.
Atsakyti
O!!!
O!!!
2025-09-05 09:58
Šoumenas!!! Vietoj ZELENSKIO ruskyne...
Atsakyti
!
!
2025-09-05 10:02
Tai tegul Putinas atvyksta į Kijevą , nes tikrai čia saugu, o ten, gali išleisti visai “” kitą” Zelenski,,, ir visa Ukraina bus Rasijos! Niekada ir niekur negalima pasitikėti Rasija ir rusais! Jie okupantai, jie žudikai, jie melagiai , ir jie tinginai dauguma,,, tiesiog kaip “ kokiu kanibalu “ valstybe, kuri yra nekenciama vos ne viso pasaulio ! Na, tik Kinija, Šiaurės Korėja ,,, ir pati Rusija!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų