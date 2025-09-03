Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu: kviečia į Maskvą

Tai V. Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.
„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.
„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“
V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.
Užsiminė apie Zelensko „nelegitimumą“
Tuo pačiu metu Kremliaus vadovas suabejojo, „ar yra kokia nors prasmė“ tokiam susitikimui, ir vėl užsiminė apie Zelensko „nelegitimumą“.
„Pagal Ukrainos Konstituciją... nėra numatyta jokių būdų pratęsti prezidento įgaliojimus. Visiškai jokių. Jis buvo išrinktas 5 metams. Praėjo 5 metai – viskas“, – pažymėjo Putinas.
Pasak jo, „yra nuostata, pagal kurią karo padėties sąlygomis rinkimai nevyksta, bet tai nereiškia, kad prezidento įgaliojimai pratęsiami“ – jie perduodami Verchovnos Rados pirmininkui.
„Ką turi daryti dabartinė valdžia? Jei jie nori būti teisėti ir visapusiškai dalyvauti taikinimo procese, jie turi surengti referendumą. Pagal Ukrainos Konstituciją bet kokie klausimai dėl teritorijų sprendžiami tik referendumu“, – pridūrė Rusijos diktatorius.
Putinas vengia dialogo su Ukraina
Rugpjūčio 29 d. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad „jei iki pirmadienio Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesutiks susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, tai reikš, kad jis vėl „žaidė ir tyčiojosi“ iš JAV prezidento Donaldo Trumpo.
Dieną prieš tai, rugpjūčio 28 d., Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad susitikimas tarp Putino ir Zelenskio greičiausiai neįvyks.
Rugpjūčio 25 d. Donaldo Trumpo spaudos konferencijos metu buvo paklausta, kodėl Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas vengia susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Nes jis jo nemėgsta“, – trumpai atsakė D. Trumpas.
„Karas tarp Ukrainos ir Rusijos tapo dideliu asmenybių konfliktu. Mes ir tai sustabdysime“, – anksčiau toje pačioje spaudos konferencijoje sakė jis.
