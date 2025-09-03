Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu: kviečia į Maskvą

Papildyta 17:34
2025-09-03 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 17:00

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.

Vladimiras Putinas Pekine (nuotr. SCANPIX)
6

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.

REKLAMA
26
REKLAMA
REKLAMA

Tai V. Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.

REKLAMA

Paradas Kinijoje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paradas Kinijoje

„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.

„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“

V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.

Užsiminė apie Zelensko „nelegitimumą“

Tuo pačiu metu Kremliaus vadovas suabejojo, „ar yra kokia nors prasmė“ tokiam susitikimui, ir vėl užsiminė apie Zelensko „nelegitimumą“.

REKLAMA
REKLAMA

„Pagal Ukrainos Konstituciją... nėra numatyta jokių būdų pratęsti prezidento įgaliojimus. Visiškai jokių. Jis buvo išrinktas 5 metams. Praėjo 5 metai – viskas“, – pažymėjo Putinas.

Pasak jo, „yra nuostata, pagal kurią karo padėties sąlygomis rinkimai nevyksta, bet tai nereiškia, kad prezidento įgaliojimai pratęsiami“ – jie perduodami Verchovnos Rados pirmininkui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ką turi daryti dabartinė valdžia? Jei jie nori būti teisėti ir visapusiškai dalyvauti taikinimo procese, jie turi surengti referendumą. Pagal Ukrainos Konstituciją bet kokie klausimai dėl teritorijų sprendžiami tik referendumu“, – pridūrė Rusijos diktatorius.

REKLAMA

Putinas vengia dialogo su Ukraina

Rugpjūčio 29 d. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad „jei iki pirmadienio Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesutiks susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, tai reikš, kad jis vėl „žaidė ir tyčiojosi“ iš JAV prezidento Donaldo Trumpo.

REKLAMA

Dieną prieš tai, rugpjūčio 28 d., Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad susitikimas tarp Putino ir Zelenskio greičiausiai neįvyks.

Rugpjūčio 25 d. Donaldo Trumpo spaudos konferencijos metu buvo paklausta, kodėl Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas vengia susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Nes jis jo nemėgsta“, – trumpai atsakė D. Trumpas.

„Karas tarp Ukrainos ir Rusijos tapo dideliu asmenybių konfliktu. Mes ir tai sustabdysime“, – anksčiau toje pačioje spaudos konferencijoje sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Reikia patikslinimo: Zelenskis turi vieną klausimą Trumpui (9)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusija nenori baigti karo ir planuoja tęsti atakas Ukrainoje (7)
Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis
Naują karjerą pradėjęs Gabrielius Landsbergis seka senelio pėdomis – rašo knygą (113)
Melania Trump ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Putinas spjovė Trumpo žmonai į veidą: „Tai turėtų būti paskutinis lašas“ (76)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Šyzikas Putin'as
Šyzikas Putin'as
2025-09-03 17:57
Putinas eilinį kartą įrodė, kad jis psichinis ligonis ir jo šizofrenija progresuoja. Kas gali su tokiu iš vis apie ką nors kalbėtis? Xi Jinping'as jį priėmė taip, kaip priimamas vasalas (Putino sutikimo vaizdai aerouoste šokiruoja). O ruskeliai pučiatės. Labai smagu šlovinti beprotį?
Atsakyti
Fui....
Fui....
2025-09-03 17:21
Tikrai jau neįdomu,vien bybčiulpiai komentaruose sėdi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų