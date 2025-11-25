 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Linas Pernavas perrinktas Europos partnerių ir Kontaktinių asmenų prieš korupciją tinklo prezidentu

2025-11-25 17:42 / šaltinis: BNS
2025-11-25 17:42

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Linas Pernavas Hagoje antrai kadencijai išrinktas Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) ir Europos Sąjungos kontaktinių asmenų prieš korupciją tinklo (EACN) prezidentu.

STT vadovas Linas Pernavas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

Jo kadencija truks dvejus metus. 

Kaip antradienį pranešė STT, Nyderlanduose, Hagoje, įvyko 24-oji EPAC ir EACN metinė konferencija ir Generalinė asamblėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai, kad man dar kartą patikėta ši atsakinga pareigybė – didelis įvertinimas ir pasitikėjimo ženklas ne tik asmeniškai, bet ir visai Specialiųjų tyrimų tarnybai bei Lietuvai. (...) Mano tikslas – užtikrinti, kad tinklas išliktų atviras naujovėms, skatintų dalijimąsi gerąja patirtimi ir stiprintų profesionalų bendruomenę visoje Europoje“, – pranešime cituojamas L. Pernavas.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 150 pareigūnų, atstovaujančių daugiau kaip 80 institucijų iš daugiau kaip 30 valstybių.

Pranešimus skaitė Europos Komisijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo agentūros, Europos prokuratūros, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, antikorupcinių ir policijos priežiūros institucijų atstovai.

Metinės konferencijos ir Generalinės asamblėjos metu patvirtinta ir EPAC/EACN valdyba.

Pranešama, kad prie EPAC/EACN tinklo prisijungė septynios narės iš Šveicarijos, Norvegijos, Ispanijos, Ukrainos, Portugalijos ir Prancūzijos.

EPAC/EACN tinklo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą keičiantis gerąja patirtimi kovos su korupcija ir policijos priežiūros srityse.

Šiuo metu tinklas jungia 126 Europos institucijas iš 40 šalių.

