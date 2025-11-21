Dovilė Šakalienė ir STT atsisakė teikti informaciją apie „Fegdą“

„Kadangi Specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo informacijos patikslinimą jau kuris laikas šiuo metu ir aš pakviesta atsakyti į klausimus, negaliu viešai atskleisti informacijos, kuri bus vertinama Specialiųjų tyrimų tarnybos“, – komisijos posėdyje penktadienį teigė D. Šakalienė.
„Aš savo darbą darau, atsakomybę prisiėmiau už tuos veiksmus, kuriuos aš galiu įtakoti, nėra prasmės man šiuo metu apie tai kalbėti“, – pridūrė ji.
STT direktoriaus pavaduotojas E. Jablonskas situacijos taip pat plačiau nekomentavo.
„Vyksta informacijos vertinimas (...), matysim, koks procesas bus tolimesnis“, – komisijos posėdyje kalbėjo jis.
D. Šakalienė, be to, pabrėžė, kad bendras principas yra užtikrinti, jog visi viešieji pirkimai vyktų skaidriai.
„O kai kalbam apie tokios didelės vertės pirkimą, tai tiek mūsų (Krašo apsaugos ministerijos – BNS) Korupcijos prevencijos skyrius, tiek mano kolegos, kurie tiesiogiai su tuo dirba, žino, kokią atsakomybę jie turi šituose procesuose ir tam tikri papildomi veiksmai, užtikrinantys vertinimą konkurso dalyvių, kurių planavau imtis, ar šiuo metu yra vykdomi, negaliu pasakyti, nes nebeinu pareigų jau gerą mėnesį“, – kalbėjo buvusi ministrė.
BNS rašė, kad D. Šakalienei prabilus apie aplinkybes dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną, STT tikslina aplinkybes bei renka informaciją atsižvelgiant į tai, kad saugumo ir gynybos sritis yra vienas svarbiausių valstybės prioritetų.
D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad prie to, kad ji neteko ministrės pareigų, galbūt prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ministrė sako siekusi, kad kelias būtų iš esmės tvarkomas, o ne remontuojamas kosmetiškai.
Ji taip pat tikino, jog tą pačią dieną, kai vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anksčiau dirbęs šioje įmonėje, savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.
M. Sinkevičius, netekęs Jonavos mero pareigų, kurį laiką „Fegdoje“ dirbo komercijos direktoriumi.
Kaip skelbė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
