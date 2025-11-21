Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai lankysis Seime dėl „Fegda“ atliktų kelio darbų Rūdininkų poligone

Dėl šių buvusios ministrės pareiškimų informacijos patikslinimą šią savaitę pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), jos atstovai lankysis penktadienio Seimo komisijos posėdyje.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.
„Norime išklausyti – kadangi buvo paskelbta tokia žinia viešai, kad buvusi krašto apsaugos ministrė sulaukė griežtos (M. Sinkevičiaus – ELTA) reakcijos, o mes tą klausimą dėl „Fegdos“ savo laiku jau svarstėm, dar kartą pasikviečiam dabar jau Seimo narę Dovilę Šakalienę ir STT atstovus, užduosime jiems klausimus“, – Eltai sakė komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
Antikorupcijos komisija taip pat kviečiasi teisėsaugos atstovus aptarti situacijos dėl organizuotos cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos, galimo institucijų neveikimo.
Dėl šios kontrabandos, siunčiamos oro balionais, Lietuva buvo kelioms savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tokių balionų judėjimas trikdė Vilniaus oro uosto veiklą – paskutinis toks atvejis fiksuotas ketvirtadienio vakarą.
Kaip skelbė ELTA, žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
