Kasčiūnas atsakė, ar priimtų Šakalienę į partiją: nustebins ne vieną

Seimo posėdžių salėje D. Šakalienė pastaruoju metu laiką leidžia viena. Šalia sėdintys socialdemokratai su ja persimeta vos keliais žodžiais. „TV3 Žinioms“ kai kurie socialdemokratai įvardija, kad D. Šakalienė tarp socdemų dabar atstumta. Mat buvusi krašto apsaugos ministrė, premjerės Ingos Ruginienės patraukta iš posto, pasėjo abejones dėl partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus.
Iškart po tiesimo ėmė byrėti valstybei 6 milijonus eurų kainavęs kelias į Rūdninkų poligoną. Jį nutiesė įmonė „Fegda“. Šioje įmonėje anksčiau dirbo ir su jos savininkais pažįstamas socdemų lyderis M. Sinkevičius. D. Šakalienė puse lūpų užsimena, kad M. Sinkevičius esą jai darė spaudimą, nes buvusi krašto apsaugos ministrė norėjo šiai įmonei uždrausti dalyvauti konkursuose.
Toks partietės akibrokštas didelės socdemų reakcijos viešai nesukėlė, kai kurie socdemai kažko panašaus ir tikėjosi.
„Ne, nenustebino“, – sakė socialdemokratė Rasa Budbergytė.
O dabar metė naujus kaltinimus – esą socdemai jos neprileidžia prie Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Visgi, po kurio laiko, „TV3 Žinioms“ pavyko Šakalienę prisikviesti. Buvusi ministrė nedaugžodžiauja.
„Norėčiau susilaikyti nuo komentarų. Kaip suprantu, kad tokių galimybių nėra dirbti komitete. – Apskritai? Jums tai pranešė kas nors? – Dėkui“, – sakė D. Šakalienė.
Bet dar įdomesnė situacija – kai buvo ministrė, D. Šakalienė Nacionalinio saugumo komiteto posėdžiuose dalyvaudavo retai, ją būdavo sunku prisikviesti. Dažnai ją pavaduodavo viceministrai. Tad prieš baigdama karjerą ministro poste, D. Šakalienė perėjo į Teisės ir teisėtvarkos komitetą.
„Tas išsidėstymas, kuris yra dabar, jis buvo sutartas anksčiau ir žmonės yra paskirti“, – tikino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Panašu, kad Dovilės Šakalienės dienos socialdemokratų partijoje greičiausiai suskaičiuotos, nes ši stojo prieš partijos pirmininką M. Sinkevičių.
„Aš tikrai girdžiu, kad yra užgauti mūsų bičiuliai“, – sakė R. Budbergytė.
Jei D. Šakalienę socdemai pašalins iš partijos, Seime yra vos keletas frakcijų, kuriose ji dar nėra pabuvojusi.
„Tai yra dvi, Tėvynės Sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų ir „Nemuno aušros“. – Tai gal priimsite? – Aš abejoju. – Kodėl? – Dėl daugelio įvairių priežasčių...“ – rėžė buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
