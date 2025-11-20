 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai neleidžia Šakalienei grįžti į NSGK

2025-11-20 09:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 09:15

Socialdemokratai nusprendė neleisti grįžti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK) buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, remdamasis šaltiniais skelbia portalas „15min“.

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Socialdemokratai nusprendė neleisti grįžti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK) buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, remdamasis šaltiniais skelbia portalas „15min".

1

Tokį bendrapartiečių sprendimą patvirtino ir pati D. Šakalienė, tačiau plačiau jo nekomentavo.

„Galiu tik patvirtinti, kad šio komiteto nare nesu ne savo iniciatyva“, – portalui sakė buvusi ministrė.Savo ruožtu portalo šaltiniai nurodė, kad įtampą tarp partijos vadovybės ir D. Šakalienės dar labiau paaštrino buvusios ministrės interviu su žurnalistu Edmundu Jakilaičiu. Pastarųjų teigimu, socialdemokratė dėl savo atvirų pasisakymų gali netekti ir partijos vicepirmininkės posto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.

D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežto Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus reakcijos ir jautė spaudimą. 

