TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė teigia, kad jai neleido dirbti NSGK: „Kaip suprantu, man reikia atšalimo laikotarpio“

2025-11-20 12:03 / šaltinis: BNS
2025-11-20 12:03

Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba jai kol kas neleido dirbti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komitete tačiau nepatvirtina.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

3

„(Partijos – BNS) valdybos posėdžio metu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė D. Šakalienė, paklausta, ar buvo informuota apie socialdemokratų sprendimą jai neleisti būti NSGK nare. – Kaip suprantu, man reikia atšalimo laikotarpio.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad galbūt prie jos pareigų netekimo prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ši įmonė nutiesė brokuotą kelią į Rūdninkų poligoną.

Vis dėlto politikė teigė, kad LSDP vadovybė jai neišsakė pastabų dėl „Fegdos“.

Ji taip pat tvirtina nematanti priežasčių, kodėl neturėtų toliau eiti partijos vicepirmininkės pareigų arba kodėl turėtų palikti partiją.

„Nežinau, kodėl neturėčiau. Tai yra vienintelė partija, kurios nare aš buvau ir esu (...), tai nematau jokio poreikio ką nors keisti. Problemų iš tikrųjų išgyvena visos politinės jėgos, bet, tai yra daugelio valstybiškai mąstančių žmonių partija, o diskusijos kiekvienoje partijoje, matyt, yra neišvengiamos, nes visi turi skirtingas nuomones“, – kalbėjo D. Šakalienė.

