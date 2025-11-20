Šakalienė teigia, kad jai neleido dirbti NSGK: „Kaip suprantu, man reikia atšalimo laikotarpio“

„(Partijos – BNS) valdybos posėdžio metu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė D. Šakalienė, paklausta, ar buvo informuota apie socialdemokratų sprendimą jai neleisti būti NSGK nare. – Kaip suprantu, man reikia atšalimo laikotarpio.“
D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad galbūt prie jos pareigų netekimo prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ši įmonė nutiesė brokuotą kelią į Rūdninkų poligoną.
Vis dėlto politikė teigė, kad LSDP vadovybė jai neišsakė pastabų dėl „Fegdos“.
Ji taip pat tvirtina nematanti priežasčių, kodėl neturėtų toliau eiti partijos vicepirmininkės pareigų arba kodėl turėtų palikti partiją.
„Nežinau, kodėl neturėčiau. Tai yra vienintelė partija, kurios nare aš buvau ir esu (...), tai nematau jokio poreikio ką nors keisti. Problemų iš tikrųjų išgyvena visos politinės jėgos, bet, tai yra daugelio valstybiškai mąstančių žmonių partija, o diskusijos kiekvienoje partijoje, matyt, yra neišvengiamos, nes visi turi skirtingas nuomones“, – kalbėjo D. Šakalienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!