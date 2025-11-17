 
Leiputė: yra planų Šakalienę deleguoti į NSGK

2025-11-17 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 10:22

Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė užsimena, kad buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ateityje galėtų dirbti parlamento Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK). 

0

„Kadangi Dovilė neseniai yra patvirtinta į Teisės ir teisėtvarkos komitetą,  ji yra NSGK vadinamoji nario pavaduotoja paskirta, Šarūno Biručio (pavaduotoja – ELTA)“, – Eltai teigė O. Leiputė. 

„Ateityje matysime, yra planų“, – perklausta, ar neplanuojama deleguoti D. Šakalienės į NSGK, atsakė politikė.

Apie tokią galimybę kiek anksčiau Eltai buvo užsiminęs ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vis dėlto, tuomet jis teigė, jog tai dar ankstyvas klausimas.

Šiuo metu NSGK dirba 13 Seimo narių, iš jų – 5 socialdemokratai, tarp kurių yra ir naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. 

D. Šakalienė nuo spalio pradžios dirba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete. 

ELTA primena, kad spalio pabaigoje buvusi Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovė D. Šakalienė buvo atleista iš ministrės pareigų, dėl gynybos finansavimo kilus ginčams su premjere Inga Ruginiene. 

Praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo socialdemokratą R. Kauną paskyrė krašto apsaugos ministru. Pastarasis antradienį prisiekė Seime. 

