  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda teigia, kad paskutinėmis Šakalienės darbo dienomis išgirdo skundų dėl „Fegdos“

2025-11-21 11:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 11:43

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkybių, susijusių su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad paskutinėmis buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės darbo dienomis iš jos išgirdo nusiskundimų šiuo klausimu. 

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkybių, susijusių su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad paskutinėmis buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės darbo dienomis iš jos išgirdo nusiskundimų šiuo klausimu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes esame kalbėję su ponia Dovile apie „Fegda“ paskutinėmis jos ministro darbo dienomis. Užsiminė, kad taip, yra padarytas didelis kelio brokas ir kad „Fegdos“ elgesys labai priklauso nuo jos pozicijos tvirtumo. Kadangi tuo metu jos pozicija jau buvo susvyravusi, ji pasiskundė, kad „Fegda“ nebenori geranoriškai kalbėti apie defekto ištaisymą ir net indikuoja, kad dalyvaus ateinančiuose konkursuose. Toks pokalbis buvo“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda. 

Todėl, šalies vadovas sako teigiamai vertinantis STT pradėtą tyrimą. 

„Tyrimas yra savalaikis, tikrai turime išsiaiškinti visas aplinkybes“, – pabrėžė prezidentas.

Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.

D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.

Kaip skelbė ELTA, žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.

Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.

Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.

Į viršų