  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda ramina dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų: „Nereikia pulti ir daryti iš to tragediją“

2025-11-21 11:13 / šaltinis: BNS
2025-11-21 11:13

Prezidentas Gitanas Nausėda ragina nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

3

„Nereikia čia dabar pulti ir daryti iš to tragediją. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios tariamos ar tikros priežastys lemia, kad mūsų vilkikai iš Baltarusijos vis dar nejuda. Galimas dalykas, kad tai nėra kažkoks sąmoningas mėginimas sulaikyti, galbūt tai yra mėginimas kažkokią derybinę poziciją parodyti“, – penktadienį žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.

