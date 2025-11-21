Nausėda ramina dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų: „Nereikia pulti ir daryti iš to tragediją“

„Nereikia čia dabar pulti ir daryti iš to tragediją. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios tariamos ar tikros priežastys lemia, kad mūsų vilkikai iš Baltarusijos vis dar nejuda. Galimas dalykas, kad tai nėra kažkoks sąmoningas mėginimas sulaikyti, galbūt tai yra mėginimas kažkokią derybinę poziciją parodyti“, – penktadienį žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.
