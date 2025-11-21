 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pristatytas pirmasis Lietuvoje „ELLE Gourmet“ žurnalas: susirinko garsūs veidai

2025-11-21 11:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:06

Vakar Vilniuje, žiemai subtiliai paskelbus savo atėjimą, žinomiausi Lietuvos pramogų, verslo, kultūros bei gastronomijos pasaulio žmonės rinkosi į ypatingą šventę – pirmojo Lietuvoje „ELLE Gourmet“ žurnalo pristatymą. Iškilmingas renginys vyko ypatingoje vietoje – netrukus duris atversiančioje elegantiškoje desertinėje „Cafe de Pacai“, kuri jau pirmąjį vakarą tapo tikru stiliaus ir skonio atradimu.

Pristatytas pirmasis Lietuvoje ELLE GOURMET žurnalas nuotr. Dariaus Kučio
145

Vakar Vilniuje, žiemai subtiliai paskelbus savo atėjimą, žinomiausi Lietuvos pramogų, verslo, kultūros bei gastronomijos pasaulio žmonės rinkosi į ypatingą šventę – pirmojo Lietuvoje „ELLE Gourmet" žurnalo pristatymą. Iškilmingas renginys vyko ypatingoje vietoje – netrukus duris atversiančioje elegantiškoje desertinėje „Cafe de Pacai", kuri jau pirmąjį vakarą tapo tikru stiliaus ir skonio atradimu.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujojo žurnalo viršelį puošia dvi įkvepiančios moterys – kulinarijos žvaigždė Beata Nicholson ir „ELLE Gourmet“ vyriausioji redaktorė Julija Vosylė. Šventiškai jaukaus ir stilingo viršelio istorija turi dar vieną  nematomą ir labai jautrią detalę: fotosesijos užkulisiai tapo tikru gyvenimo stebuklo atspindžiu, nes juose dalyvavo ir du mažieji – Beatos bei Julijos – vos kelių mėnesių kūdikiai. Mažieji džentelmenai neleido nuobodžiauti ir sukūrė nuoširdžią bei gyvenimiškai tikrą atmosferą, aiškiai primindami, kad visas gurmaniškas pasaulis prasideda nuo mamos, namų, šeimos ir meilės, rašoma pranešime spaudai.

Pristatytas pirmasis Lietuvoje ELLE GOURMET žurnalas
(145 nuotr.)
(145 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pristatytas pirmasis Lietuvoje ELLE GOURMET žurnalas

Ant viršelio – Beata Nicholson ir Julija Vosylė

Vakaro svečius pasveikino „ELLE Lithuania“ renginių prodiuserė ir „ELLE Kids“ žurnalo vyriausioji redaktorė Elena Puidokaitė Bruzgulienė, pabrėžusi, kad šis leidinys gimė iš didžiulio pasididžiavimo mūsų šalimi.

„Lietuva per pastaruosius penkerius metus nepaprastai pasikeitė – mūsų maisto kultūra šoko į naują lygį. Tapome gurmaniški, smalsūs, atviri ir drąsūs. Lietuviai ne tik ragauja, bet ir kuria, o pasaulis vis dažniau tai pastebi. Todėl „ELLE Gourmet“ atsirado pačiu laiku – kaip mūsų brandos, skonio ir kūrybiškumo atspindys, tad ši diena mums ypatinga – tai momentas, kai visa Lietuva atverčia naują savo kulinarinės istorijos puslapį“, – pabrėžė Elena.

Po sveikinimo žodžių Elena į sceną pakvietė naujojo žurnalo vyriausiąją redaktorę Juliją Vosylę, kuri dalijosi įžvalgomis apie sparčiai augančią Lietuvos gurmanišką bendruomenę. Ji pabrėžė, kad maistas šiandien yra ne tik sveikata ar kasdienybė, bet ir kultūra, stilius, emocijos, tradicijų kūrimas bei žmones sujungianti patirtis. Julija taip pat pabrėžė, tai, kad „ELLE Gourmet“ yra ne priedas, o visiškai atskiras ELLE žurnalas ir prekyboje skaitytojai jį galės rasti net 3 mėnesius.

Renginį nuotaikingai vedė žurnalistė ir žinoma tinklalaidžių kūrėja Ugnė Mingėlaitė, vakarui suteikusi lengvumo, šypsenų ir daug juoko. Svečiai ne tik linksmai aptarinėjo Ugnės stulbinantį panašumą į atlikėją Jessicą Shy, bet ir įsitraukė į žaismingus konkursus, kuriuose laimėjo „Well Done Premium“ dovanas – ypatingai šventiniam stalui sukurtus prizus. Stilingais ritmais svečių nuotaiką kėlė ir pasaulyje savo vardą sparčiai garsinantis muzikos prodiuseris ir DJ Mantas Stuk.

Visi susirinkusieji taip pat tapo pirmaisiais, kurie galėjo pasivaikščioti naujojoje „Cafe de Pacai“ desertinėje. Publika aikčiojo nuo išskirtinių formų, skonių ir desertų unikalumo – tokių kūrinių Lietuva dar nebuvo mačiusi. Išskirtinės tekstūros, neįprasti deriniai ir elegantiškas pateikimas sukūrė įspūdį, kad į Lietuvą atėjo visiškai naujas desertų standartas.

Vakaro pabaigoje svečiai dar ilgai dalijosi įspūdžiais – apie žurnalą, apie skonius, apie lietuviškos kulinarijos šuolį ir apie tai, kaip gera būti bendruomenėje, kuri kuria naują Lietuvos gastronomijos istoriją. „ELLE Gourmet“ – nuo šiol jos neatsiejama dalis.

