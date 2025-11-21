 
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvė Oksana sužibėjo prestižiniame renginyje: patraukė net „Vogue“ dėmesį

2025-11-21 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 09:25

Praėjusį savaitgalį Meksikoje vykusi pasaulinė „Woman of the Year“ ceremonija buvo ne tik įkvepiantis moterų pasiekimų pagerbimas, bet ir svarbi akimirka Lietuvos mados industrijai. Tarp raudonuoju kilimu žengusių žvaigždžių – tokių kaip „Garbage“ lyderė Shirley Manson, Lotynų Amerikos superžvaigždė Danna Paola, aktorė Eiza González, bei dainininkė Rosalía – išskirtinai suspindo ir lietuvė Oksana Pavlova, socialiniuose tinkluose žinoma kaip No_defect.

„Woman of the Year“ renginys (Nuotr. pranešimo spaudai)

Praėjusį savaitgalį Meksikoje vykusi pasaulinė „Woman of the Year“ ceremonija buvo ne tik įkvepiantis moterų pasiekimų pagerbimas, bet ir svarbi akimirka Lietuvos mados industrijai. Tarp raudonuoju kilimu žengusių žvaigždžių – tokių kaip „Garbage“ lyderė Shirley Manson, Lotynų Amerikos superžvaigždė Danna Paola, aktorė Eiza González, bei dainininkė Rosalía – išskirtinai suspindo ir lietuvė Oksana Pavlova, socialiniuose tinkluose žinoma kaip No_defect.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašoma spaudos pranešime, šis kartas žymėjo ne tik jos debiutą ant vieno svarbiausių pasaulio raudonųjų kilimų, bet ir stiprų žingsnį garsinant Lietuvos kūrybą tarptautiniu mastu.

Įvaizdis, dėl kurio sustojo fotografai

Indridos Raikienės suknelė tapo vakaro akcentu.

Oksana pasirodė vilkėdama Lietuvos dizainerės Indridos Raikienės kurtą suknelę, kuri vos per akimirką tapo tikru fotoaparatų taikiniu.

„Vos įžengiau į salę, prie manęs pribėgo „Vogue“ žurnalistai ir fotografai. Pirmas jų klausimas buvo: kas šios nuostabios suknelės autorė?“ – pasakoja Oksana.

Suknelė sulaukė didelio susižavėjimo ir iš Meksikos mados kūrėjų, kurie pabrėžė jos „elegantiškai drąsų europietišką siluetą“ ir išskirtinį meistriškumą.

Vakaro staigmena

Dar vienas lietuviškas akcentas vakare suspindo visai netikėtai. Pakabahouse rankinę ant scenos iškėlė ir vilkėjo Glamour žurnalo vyriausioji redaktorė Farah Slim, pristatydama vieną svarbiausių ceremonijos segmentų.

Rankinė akimirksniu atsidūrė dėmesio centre: ją komentavo renginio svečiai, Meksikos mados kritikai, o vėliau – ir pats „Condé Nast“ globalusis generalinis direktorius, pabrėždamas, kad „Baltic design craftsmanship is finally getting global visibility“.

Tai – istorinis momentas lietuviškam aksesuarų dizainui.

Daugiau nei šventė: tai buvo galimybė pristatyti Lietuvą pasauliui

Oksana neslepia, jog dalyvavimas šiame renginyje jai buvo dviguba garbė.

„Tai buvo ne tik ceremonija, kurioje pagerbiamos moterys, pakeitusios savo industrijas. Man tai buvo proga pristatyti Lietuvos kūrybą pasauliui. Ir tą akimirką, kai fotografai mane stabdė ir klausė, kas yra mano dizaineriai – supratau, kokia didžiulė gali būti aprangos galia,“ – dalijasi ji.

Moteris sako, kad tokios akimirkos įrodo: Lietuvos kūrėjai gali drąsiai stovėti šalia didžiausių pasaulio mados vardų.

„Įrodžiau sau ir pasauliui“

Oksanos žinutė – aiški ir įkvėpianti:

„Aš įrodžiau sau, kad galiu būti Lietuvos kūrybos balsas tarptautinėje scenoje. Įrodžiau pasauliui, kad mūsų dizaineriai – verti pasaulinio raudonojo kilimo.“

