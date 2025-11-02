 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdę šios moters amžių netenka žado: išdavė jaunatviškumo paslaptis

2025-11-02 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 17:00

Pamatę Lorraine Cassar, retas gali atspėti, kiek jai metų – išvaizdi močiutė pasidalijo savo jaunatviškumo paslaptimis. Padaryti tai paskatino žmonių komentarai, kad ji atrodo kaip 50-ies, o ne 72 metų.

Lorraine Cassar (nuotr. facebook.com)

Pamatę Lorraine Cassar, retas gali atspėti, kiek jai metų – išvaizdi močiutė pasidalijo savo jaunatviškumo paslaptimis. Padaryti tai paskatino žmonių komentarai, kad ji atrodo kaip 50-ies, o ne 72 metų.

REKLAMA
5

Lorraine atrodo taip jaunatviškai, kad dažnai yra supainiojama su savo 55 metų dukters Sherree seserimi – tai kiekvienos vyresnės moters svajonė, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išdavė jaunatviškumo paslaptis

Kad ir kur eitų, Lorraine traukia žvilgsnius savo jaunatviška išvaizda. Į pensiją išėjusi slaugytoja turi keletą patarimų tiems, kurie norėtų pasiekti panašų rezultatą.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai, kaip ji pati sako, gera žinia yra ta, kad viskas remiasi į paprastus dalykus, o ne į 20 žingsnių odos priežiūros rutiną ar nuolatines grožio procedūras.

REKLAMA

Ji sako, kad tai, kas padeda jai išlikti jaunai, yra apsauga nuo saulės, nebrangus drėkinamasis kremas, sveika mityba, kurioje gausu vaisių ir daržovių, bei tai, kad ji neturi lytinių santykių.

„Naudoju veido kremą su SPF, paprastą nebrangų drėkinantį kremą iš vaistinės ir nekomplikuoju savo odos priežiūros rutinos“, – pasakojo Lorraine iš Melburno, Australijos.

REKLAMA
REKLAMA

72-ejų moteris taip pat sakė, kad valgo „daug vaisių ir daržovių“ ir kad „nesimylėjimas 20 metų taip pat padėjo“.

„Nelabai sureikšminu žmonių komplimentų, kai sako, kad atrodau jaunesnė, nes nemėgstu per didelio dėmesio“, – prisipažino ji.

Kalbėdama apie savo panašumą su dukra, Lorraine pridūrė: „Vienas padavėjas visai neseniai pasakė, kad mane su dukra būtų galima palaikyti seserimis. Tai ne pats geriausias komplimentas Sherree, nes tarp mūsų – 18 metų skirtumas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

@pariscassar2 good genes 🤏🏽🤏🏽🤏🏽 #grandma #goodgenes ♬ original sound - billslyric

Sužinoję močiutės amžių nustemba visi

Lorraine anūkė, 26 metų Paris, sako, kad jos draugai visada būna priblokšti, kai sužino tikrąjį močiutės amžių.

„Kiekvieną kartą, kai pristatau močiutę draugams ar kolegoms, jie visada nustemba, net ir kalbėdami su ja, nes ji labai jaunatviška ir sąmojinga.

REKLAMA

Buvo daugybė kartų, kai žmonės pamanė, kad ji – mano mama. Malonu žinoti, kad ir aš sensiu oriai. Žmonės dažnai sako, kad mano genetika tvirta kaip uola ir kad man nereikia jaudintis dėl senėjimo“, – pasakojo Paris.

Ji pridūrė: „Mano močiutė ne tik atrodo jauna ir graži – ji visą tai atskleidžia per savo požiūrį ir gerumą. Ji yra neįtikėtinas įkvėpimo šaltinis ir aš kasdien dėkoju likimui, kad ji yra mano močiutė, mano šeimos – linksmos, charizmatiškos ir nuostabios – vadovė. Ji pagimdė mano mamą ir suformavo ją bei mane būti tokiomis drąsiomis moterimis, kokios esame šiandien.“

REKLAMA

Kas gali padėti sulėtinti senėjimą?

Anglijos nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) taip pat pateikia septynis būdus, kaip nesenti kuo ilgiau.

Jie teigia, kad vienas svarbiausių dalykų, padedančių senti oriai, yra pakankamas miegas. Suaugusieji turėtų miegoti nuo 7 iki 9 valandų per naktį.

Taip pat reikėtų laikytis subalansuotos mitybos – didžiąją dalį lėkštės turėtų sudaryti įvairiaspalvės daržovės ir delno dydžio liesų baltymų porcija kiekvieno valgio metu. Tai nereiškia, kad negalite kartais pasilepinti – svarbu saikas. Taip pat svarbu išlikti aktyviems – tiek fiziškai, tiek protiškai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Štai ką pataria sveikatos priežiūros specialistai:

  • Atliekant jėgos pratimus treniruoti visas pagrindines raumenų grupes (kojas, klubus, nugarą, pilvą, krūtinę, pečius ir rankas) bent 2 kartus per savaitę;
  • Bent 150 minučių per savaitę skirti vidutinio intensyvumo fizinei veiklai arba 75 minutes – intensyviai veiklai;
  • Paskirstyti mankštą tolygiai 4–5 dienoms per savaitę arba kasdien;
  • Mažinti laiką, praleidžiamą sėdint ar gulint, ir ilgas neveiklumo atkarpas pertraukti bent trumpu pajudėjimu. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Amžių
Amžių
2025-11-02 17:17
Išduoda kaklas, visur kitur patempta, prisiūta...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų