Išgirdę šios moters amžių netenka žado: išdavė jaunatviškumo paslaptis

Lorraine atrodo taip jaunatviškai, kad dažnai yra supainiojama su savo 55 metų dukters Sherree seserimi – tai kiekvienos vyresnės moters svajonė, rašo mirror.co.uk.
Išdavė jaunatviškumo paslaptis
Kad ir kur eitų, Lorraine traukia žvilgsnius savo jaunatviška išvaizda. Į pensiją išėjusi slaugytoja turi keletą patarimų tiems, kurie norėtų pasiekti panašų rezultatą.
Galiausiai, kaip ji pati sako, gera žinia yra ta, kad viskas remiasi į paprastus dalykus, o ne į 20 žingsnių odos priežiūros rutiną ar nuolatines grožio procedūras.
Ji sako, kad tai, kas padeda jai išlikti jaunai, yra apsauga nuo saulės, nebrangus drėkinamasis kremas, sveika mityba, kurioje gausu vaisių ir daržovių, bei tai, kad ji neturi lytinių santykių.
„Naudoju veido kremą su SPF, paprastą nebrangų drėkinantį kremą iš vaistinės ir nekomplikuoju savo odos priežiūros rutinos“, – pasakojo Lorraine iš Melburno, Australijos.
72-ejų moteris taip pat sakė, kad valgo „daug vaisių ir daržovių“ ir kad „nesimylėjimas 20 metų taip pat padėjo“.
„Nelabai sureikšminu žmonių komplimentų, kai sako, kad atrodau jaunesnė, nes nemėgstu per didelio dėmesio“, – prisipažino ji.
Kalbėdama apie savo panašumą su dukra, Lorraine pridūrė: „Vienas padavėjas visai neseniai pasakė, kad mane su dukra būtų galima palaikyti seserimis. Tai ne pats geriausias komplimentas Sherree, nes tarp mūsų – 18 metų skirtumas.“
@pariscassar2 good genes 🤏🏽🤏🏽🤏🏽 #grandma #goodgenes ♬ original sound - billslyric
Sužinoję močiutės amžių nustemba visi
Lorraine anūkė, 26 metų Paris, sako, kad jos draugai visada būna priblokšti, kai sužino tikrąjį močiutės amžių.
„Kiekvieną kartą, kai pristatau močiutę draugams ar kolegoms, jie visada nustemba, net ir kalbėdami su ja, nes ji labai jaunatviška ir sąmojinga.
Buvo daugybė kartų, kai žmonės pamanė, kad ji – mano mama. Malonu žinoti, kad ir aš sensiu oriai. Žmonės dažnai sako, kad mano genetika tvirta kaip uola ir kad man nereikia jaudintis dėl senėjimo“, – pasakojo Paris.
Ji pridūrė: „Mano močiutė ne tik atrodo jauna ir graži – ji visą tai atskleidžia per savo požiūrį ir gerumą. Ji yra neįtikėtinas įkvėpimo šaltinis ir aš kasdien dėkoju likimui, kad ji yra mano močiutė, mano šeimos – linksmos, charizmatiškos ir nuostabios – vadovė. Ji pagimdė mano mamą ir suformavo ją bei mane būti tokiomis drąsiomis moterimis, kokios esame šiandien.“
Kas gali padėti sulėtinti senėjimą?
Anglijos nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) taip pat pateikia septynis būdus, kaip nesenti kuo ilgiau.
Jie teigia, kad vienas svarbiausių dalykų, padedančių senti oriai, yra pakankamas miegas. Suaugusieji turėtų miegoti nuo 7 iki 9 valandų per naktį.
Taip pat reikėtų laikytis subalansuotos mitybos – didžiąją dalį lėkštės turėtų sudaryti įvairiaspalvės daržovės ir delno dydžio liesų baltymų porcija kiekvieno valgio metu. Tai nereiškia, kad negalite kartais pasilepinti – svarbu saikas. Taip pat svarbu išlikti aktyviems – tiek fiziškai, tiek protiškai.
Štai ką pataria sveikatos priežiūros specialistai:
- Atliekant jėgos pratimus treniruoti visas pagrindines raumenų grupes (kojas, klubus, nugarą, pilvą, krūtinę, pečius ir rankas) bent 2 kartus per savaitę;
- Bent 150 minučių per savaitę skirti vidutinio intensyvumo fizinei veiklai arba 75 minutes – intensyviai veiklai;
- Paskirstyti mankštą tolygiai 4–5 dienoms per savaitę arba kasdien;
- Mažinti laiką, praleidžiamą sėdint ar gulint, ir ilgas neveiklumo atkarpas pertraukti bent trumpu pajudėjimu.
