Gydytojas įspėjo dėl pilvo riebalų: štai kokios problemos gali grėsti

Pasak gydytojo, patarimai „numesti svorio maudymosi sezonui“ ar „siekti tvirtų raumenų“ yra visiška nesąmonė, rašoma express.co.uk.
Vis tik riebalai aplink pilvą nėra tik estetikos klausimas – tai gali rodyti rimtas sveikatos problemas, tokias kaip 2 tipo diabetas ar širdies ligos.
„Turėtume siekti būti sveiki, o ne liekni ar raumeningi. Papildomi kilogramai aplink juosmenį gali būti gilesnių problemų požymis“, – sakė jis „Instagram“ paskyroje.
Kokie yra riebalų tipai?
Dr. Khan paaiškino, kad egzistuoja du pagrindiniai riebalų sluoksniai:
- poodiniai riebalai – matomi veidrodyje arba juntami suspaudus odą;
- visceraliniai riebalai – kaupiasi giliau, aplink vidaus organus.
Pastarieji yra ypač pavojingi. Nors tam tikras jų kiekis normalus, perteklius gali lemti diabetą, širdies ligas ir kitus sveikatos sutrikimus.
Riebalų kiekį lemia ir genetika, ir gyvenimo būdas. Genai gali nulemti kūno formą ir polinkį kaupti visceralinius riebalus, tačiau mityba, judėjimas bei stresas turi didelę įtaką.
Gera žinia – šių riebalų atsikratyti lengviau nei poodinių, nes organizmas juos greičiau metabolizuoja.
Kaip mažinti visceralinius riebalus?
Dr. Khan pateikė savo rekomendacijas:
- rinktis įvairius fizinius pratimus, kurie pakelia širdies ritmą ir stiprina raumenis;
- riboti pridėtinio cukraus vartojimą;
- valgyti daugiau baltymų ir ląstelienos;
- miegoti 7–8 valandas per parą;
- stengtis mažinti streso lygį, nes padidėjęs kortizolis skatina visceralinių riebalų kaupimąsi ir apetitą.
„Žinau, kad tai lengviau pasakyti nei padaryti, bet laikytis šių principų yra labai svarbu“, – akcentavo jis.
