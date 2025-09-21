Miegate su apatiniais? Turi jums skubią žinią

Apatinio trikotažo medžiaga, dydis, prigludimas prie kūno ir net tai, kaip dažnai jį skalbiame, daro tiesioginę įtaką mūsų organizmui. Specialistai pabrėžia, kad net miegas be apatinių – nuogam – gali būti sveikesnis pasirinkimas, rašoma express.co.uk.
Kodėl geriau miegoti be apatinių?
„Miegas be apatinių suteikia daug nematomų sveikatos privalumų. Tai leidžia odai kvėpuoti, sumažina infekcijų riziką ir net gali palaikyti vyrų vaisingumą. Jei miegoti visiškai nuogiems atrodo neįprasta, verta rinktis laisvas pižamas iš natūralių audinių, pavyzdžiui, bambuko ar medvilnės“, – aiškina „Belle Lingerie“ atstovas.
Tyrimai taip pat rodo, kad miegojimas nuogiems padeda reguliuoti kūno temperatūrą, skatina gilesnį miegą, mažina stresą, gerina kraujotaką ir gali stiprinti intymumą.
7 miego su apatiniais pavojai sveikatai
1. Padidėjusi mieliagrybių ir šlapimo takų infekcijų rizika
Apatiniai sukuria šiltą aplinką, kuri yra ideali terpė bakterijoms ir grybeliams daugintis. Moterims tai gali padidinti pienligės ar šlapimo takų infekcijų tikimybę, kurios bent kartą gyvenime pasireiškia net 75 proc. moterų.
Net ir orui pralaidi medvilnė negali visiškai apsaugoti, jei audinys glaudžiai prigludęs prie odos visą naktį.
2. Odos sudirgimai ir bėrimai
Naktį oda atsistato, tačiau apatiniai šį procesą gali trikdyti. Nėriniai, elastiniai kraštai ar sintetiniai audiniai ilgai trinasi į odą, o prakaitas tik padidina sudirginimą. Tai gali sukelti paraudimus, bėrimus, net grybelinių ligų paūmėjimus.
Sergantieji egzema dažnai pastebi, kad simptomai sustiprėja miegant su apatiniais.
3. Blogesnė vyrų spermos kokybė
Tyrimai parodė, kad net nedidelis sėklidžių temperatūros pakilimas gali labai paveikti spermos gamybą. Vyrai, dėvintys laisvus apatinius, turėjo žymiai didesnį spermos kiekį nei tie, kurie nešiojo aptemptus.
Miegojimas su aptemptais apatiniais ilgainiui gali pakenkti vaisingumui.
4. Bloga oro cirkuliacija
Oda regeneruojasi naktį, tačiau tam reikalinga ventiliacija. Aptempti apatiniai sumažina oro judėjimą, sulaiko bakterijas ir prakaitą prie odos. Tai gali sukelti folikulitą (plaukų folikulų uždegimą), užsikimšusias poras, nemalonų kvapą ar net spuogus kirkšnies srityje.
5. Prastesnė miego kokybė
Apatiniai gali trukdyti ramiai miegoti. Susisukanti medžiaga, į odą besispaudžiantis elastanas ar siūlės trikdo komfortą. Net jei žmogus nepabunda, tokie mikrodirgikliai išstumia iš gilaus miego fazės. Ryte tai pasireiškia nuovargiu, prastesne koncentracija ir mieguistumu.
6. Padidėjusi grybelinių infekcijų rizika
Grybeliai klesti šiltose ir drėgnose vietose – būtent tokias sąlygas naktį sukuria apatiniai. Jei einama miegoti su tais pačiais apatiniais, kurie buvo dėvimi visą dieną, bakterijos ir grybeliai dar labiau dauginasi, didindami infekcijų pavojų tiek moterims, tiek vyrams.
7. Hormonų pusiausvyros sutrikimai nuo sintetinių audinių
Dauguma apatinių gaminami iš sintetinių audinių, kurie gali būti apdoroti dažais, ugniai atspariomis cheminėmis medžiagomis ar kitais priedais. Ilgalaikis kontaktas su oda, ypač jautriose vietose, gali daryti įtaką hormonų pusiausvyrai.
Nors tyrimai dar tęsiami, specialistai pataria vengti perteklinės ekspozicijos bent jau miego metu.
Penki patarimai geresniam miegui
Ekspertai pataria padaryti šiuos dalykus, norint išsimiegoti kokybiškiau ir jaustis geriau:
- Išsimaudykite prieš miegą – taip pašalinsite prakaitą ir bakterijas, susikaupusias ant odos per dieną.
- Rinkitės „kvėpuojančius“ audinius – laisvus, 100 proc. medvilninius, lininius ar kitus natūralius pluoštus.
- Bent kartais miegokite be apatinių – net kelios naktys per savaitę leis kūnui tinkamai pailsėti.
- Keiskite savo naktinius kasdien – pakartotinis dėvėjimas didina bakterijų dauginimąsi.
- Reguliariai skalbkite patalynę – bent kartą per savaitę, kad pašalintumėte bakterijas, odos ląsteles ir prakaitą.
