Žinia itin populiarios grožio paslaugos mėgėjoms: kyla ne tik infekcijų, bet ir vėžio rizika

Plačiau apie pokyčius papasakojusi gydytoja dermatovenerologė Andrė Lideikaitė pabrėžė, kad šie pokyčiai daugiau susiję su galima rizika, bet dar aiškiai neįrodyta žala sveikatai.
„Pati TPO medžiaga nuo rugsėjo pirmos yra uždrausta būtent nagų lakuose. Šių priemonių daugiau naudoti negalėsime, su jomis kontaktuoti. Pati medžiaga yra fotoiniciatorius, tai reiškia jai veikiant spinduliuotė, dažniausiai – ultravioletinė LED spinduliuotė, būtent sukelia nago kietėjimą.
Iš ko tai gimė? Buvo atlikti tyrimai apie tai, kad galbūt galimai tai turi kažkokį poveikį reprodukcinei sistemai. Tačiau noriu pabrėžti, kad su žmonėmis tyrimai nebuvo atlikti, o su pelėmis – didelėms šios medžiagos koncentracijoms jos buvo veikiamos ilgą laiką – virš 90 dienų.
Ir buvo pastebėtas neigiamas poveikis reprodukcinei sistemai. Bet ar tai yra būtent šiuos pokyčius žmogui sukelianti medžiaga, tai tiksliai nenustatyta. Kitas dalykas, kad su tokiomis koncentracijoms atliekant gelinį lakavimą. Tačiau būtent dėl galimo poveikio ji Europos sąjungoje buvo uždrausta“, – komentavo specialistė „Žinių radijo“ laidoje „Ekspertai pataria“.
Kodėl uždrausta kosmetikoje, o ne odontologijoje?
Kaip patikslino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Produktų vertinimo skyriaus patarėja Regina Burbienė, istoriškai ši medžiaga buvo apribota gana seniai – dar 2013 metais ji buvo suklasifikuota kaip antros kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga.
„Tada buvo priimti apribojimai ją naudoti tik profesionalams ir tik tam tikros koncentracijos. Tiek įvykus perkvalifikavimui, tiek gavus išsamesnių duomenų, ji priskirta griežtesnei toksinių medžiagų reprodukcijai kategorijai, todėl ir atsirado šis draudimas“, – kalbėjo ji.
Gydytoja dermatovenerologė daugiau dėmesio atkreipė ne į lakus su TPO, bet šio proceso metu naudojamas LED lempas.
Tiesa, nors ši medžiaga naudojama ir odontologijoje, šioje srityje ji nėra draudžiama. „Kosmetikoje yra taikomas atsargumo principas, kuris reiškia, kad net jei faktinė rizika galutiniam vartotojui ar profesionaliam naudotojui tinkamai naudojant gali būti maža, teisinė kvalifikacija nepalieka erdvės išimtims. (...)
Dėl odontologijos yra skirtingas teisinio reguliavimo principas. Ir čia atsiranda rizikos ir naudos vertinimas. Tais atvejais, kai teikiama nauda nusveria riziką, pasirenkama ta tolerancija, surandamos tinkamos apsauginės priemonės ir pasirenkamas tos medžiagos naudojimas.
Kitas dalykas, tikriausiai skiriasi vis tik ir pati naudojimo technologija, naudojami kiekiai, procedūra, tiesioginiai kontaktai galbūt yra minimalūs. Todėl šiandien dar odontologijoje ši medžiaga nėra uždrausta“, – komentavo R. Burbienė.
3 dažniausios gelinio lakavimo pasekmės
Paklausta, kokį apskritai neigiamą poveikį gali sukelti ilgalaikis gelinis lakavimas tiek odai, nagams, tiek bendrai savijautai, gydytoja dermatovenerologė nurodė keletą dalykų.
„Kažkokių tiesiogiai TPO sukeltų reakcijų negalime matyti. Yra aprašoma, kad tai gali būti kontaktinis alergenas. Šiuos klausimus turbūt geriau galėtų pakomentuoti alergologai, kas dažniau – ar akrilatai, ar TPO – sukelia kontaktines reakcijas, kontaktinius dermatitus.
Ką mes matome, dažniausiai būna nago plokštelės pažeidimai dėl mechaninio jos sveikimo, šlifavimo, jeigu ilgą laiką be pertraukų daromas gelinis lakavimas, nagas silpnėja ir panašiai. Pakankamai dažna problema būna įvairios infekcijos, po tokio ilgalaikio nagų lakavimo stebime grybelines infekcijas, rečiau nustatome bakterines infekcijas“, – vardijo A. Lideikaitė.
Apibendrindama gydytoja teigė galinti išskirti tokias 3 dažniausiai pasitaikančias ilgalaikio manikiūro pasekmes. „Numeris vienas būtų pačios nago plokštelės pažeidimas, jos atšokimas nuo nago guolio, įvairios plokštelės deformacijos, jei pažeidimas įvyksta šlifavimo metu.
Kitas dalykas yra visos kontaktinės reakcijos, nes reguliariai atlikinėdami manikiūrą kontaktuojame su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, tad su laiku galime įgyti kontaktines alergijas.
Tada pacientai ateina su niežtinčiais bėrimais ant pirštų, srityje aplink nagą. Kitas dalykas – jau minėtos infekcijos. Jeigu nago lakas atšoka nuo plokštelės, atsiranda geresnė erdvė toje vietoje „įsimesti“ tam tikroms infekcijoms, viena dažniausių yra grybelinė“, – komentavo A. Lideikaitė.
Dėl naudojamų LED lempų – vėžio rizika
Be to, gydytoja dermatovenerologė daugiau dėmesio atkreipė į šio proceso metu naudojamas LED lempas.
Pasak jos, nors galbūt tiesioginio apčiuopiamo ultravioletinės spinduliuotės poveikio pamatuoti negalima, bet manikiūrą kartojant dažnai, kas 2–3 savaites, kalbama apie akumuliacinį ultravioletinių spindulių poveikį odos ląstelėms.
„Šiuo atveju kalbame daugiau apie odos vėžio riziką ir tai, kad mes ją padidiname. Todėl visada rekomenduojame prieš einant į manikiūrą naudoti kremus nuo saulės, būtinai saugoti savo odą.
Retais atvejais galima naudoti barjerines pirštines, kurios irgi yra atsparios ultravioletinei spinduliuotei, nes su laiką mes tikrai tą akumuliacinį poveikį galime „surinkti“, – įspėjo pašnekovė.
Nė neįtariame, kokį gali turėti ilgalaikį poveikį
Pasak R. Burbienės, tiesiogiai nustatyti, kad tam tikras reiškinys yra konkrečiai TPO poveikis, išties sudėtinga.
„Mano praktikoje neteko gauti pranešimų apie kosmetikos gaminių su šia medžiaga sukeltą poveikį, bet tai nereiškia, kad jų nėra ar nebuvo. Nes vis dar kaip klientai, vartotojai turime stigmą ir nedrįstame skųstis dėl grožio procedūrų.
Kitas dalykas, kad ši medžiaga pasižymi ilgalaikiu poveikiu organizmui, išskyrus alerginį jos sukeliamą efektą. O kad tai gali turėti įtakos vaisingumui, palikuonių vystymosi sutrikimams – kitą kartą niekas nė neįtaria, kad tai gali būti tokių grožio paslaugų rezultatas.
„Pats gelinio manikiūro atlikimas yra pakankamai mechaninis procesas, tai jei nago plokštelė yra taip veikiama ilgą laiką ji ir silpnėja, ir plonėja, atsiranda atsisluoksniavimas ir panašiai.“
Taigi norint išsiaiškinti tą priežastinį ryšį reikia tikrai nemažai tiek pačių klientų, tiek mūsų specialistų, tiek klinicistų pastangų. Tai vertinti nėra lengva, reikia atsižvelgti ir į tai, kokius produktus žmogus naudojo, kokioje aplinkoje gyveno ir panašiai“, – komentavo NVSC specialistė.
Ji pridūrė, kad jei šia medžiaga bus priežastimi, pasekmės tikrai yra gana ryškios ir sukelia didelę naštą visuomenės sveikatai.
„Kalbant plačiau tokie susirgimai, jei jie atsirastų veikiant šiai medžiagai, jie didina ligų naštą, nes didėjantis nevaisingumo lygis, palikuonių vystymosi sutrikimai apkrauna mūsų sveikatos sistemą. Tai turi ir socialinį bei ekonominį poveikį, su tuo susiduriančios šeimos patiria emocinį ir finansinį stresą“, – kalbėjo R. Burbienė.
Ar bus, kuo pakeisti dabartinius gelinius lakus?
Gydytoja teigė, kad esama priemonių, kuriomis galima pakeisti tas, kurios dabar yra uždraustos.
„Reikia suprasti, kad pats gelinis lakavimas nėra uždraustas, o tik tų lakų su TPO naudojimas. Alternatyvų šiai medžiagai yra, įvairių organinių junginių, kurie yra panašūs.
Taigi gelinis lakavimas išliks, tiesiog bus panaikinti lakai su uždrausta medžiaga. Tik su tomis kitomis medžiagomis nėra atlikta tyrimų dėl poveikio reprodukcinei sistemai. Tai turbūt bus ateities uždavinys“, – pastebėjo A. Lideikaitė.
NVSC atstovė patikino, kad alternatyvios išties yra siūlomos. „Matome, kokia pasiūla yra ir interneto erdvėje, pačiam renkantis labai svarbu įsivertinti ingredientų sąrašą, ar tikrai nėra išlikusios tos medžiagos, nes siūlomos alternatyvos yra labai panašiais tarptautiniais pavadinimais, galima mūsų interneto svetainėje pasitikrinti pavadinimus, kad nesuklystų“, – kalbėjo R. Burbienė.
Ji sutiko, kad dėl kitų medžiagų dar trūksta tyrimų ir kiekviena jų turi savo specifines savybes: „Negalime pasakyti, kad jos visos gali būti toksiškos reprodukcijai ir pan. Prieš pateikdamas į rinką kosmetikos gaminį, taip pat – ir gelinius laku, atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad būtų įvertinta jo sauga. Teisės aktais yra nustatyta, kaip tai turi būti atlikta.“
Būtina daryti gelinio manikiūro pertraukas
Paklausta, ką patartų tiems žmonėms, kurie dešimtmetį ar ilgiau reguliariai atlieka gelinį manikiūrą, gydytoja vienareikšmiškai patarė padaryti pertraukas.
„Mes, specialistai, tikrai rekomenduojame tokias pertraukas pasidaryti bent porą kartų per metus. Kodėl? Pats gelinio manikiūro atlikimas yra pakankamai mechaninis procesas, tai jei nago plokštelė yra taip veikiama ilgą laiką ji ir silpnėja, ir plonėja, atsiranda atsisluoksniavimas ir panašiai.
Taigi vien tam, kad būtų atstatyta struktūra, nago drėgmės balansas, pertraukos būtinos. Kitas dalykas, jeigu mes nereguliariai tą manikiūrą atlikinėtume, iš karto sumažiname ultravioletinės spinduliuotės akumuliacinį poveikį. Dar kitas svarbus momentas – kadangi mažiau kontaktuojama su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, mažiname ir kontaktinių alergijų, sensibilizacijų rizika“, – patarė A. Lideikaitė.