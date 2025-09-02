Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie produktai natūraliai skystina kraują: įsidėmėkite

2025-09-02 17:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 17:00

Kraują skystinantys vaistai dažnai suvokiami kaip priemonė, galinti pagerinti sveikatą ar net apsaugoti nuo širdies bei kraujagyslių ligų, tačiau specialistai įspėja – be gydytojo paskyrimo jų vartoti negalima, o natūralios priemonės gali padėti, tačiau neturėtų pakeisti vaistų.

Šie produktai natūraliai skystina kraują: įsidėmėkite (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Kraują skystinantys vaistai dažnai suvokiami kaip priemonė, galinti pagerinti sveikatą ar net apsaugoti nuo širdies bei kraujagyslių ligų, tačiau specialistai įspėja – be gydytojo paskyrimo jų vartoti negalima, o natūralios priemonės gali padėti, tačiau neturėtų pakeisti vaistų.

3

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Kristina Kurtinaitytė-Jančiukienė paaiškina, kada tokie vaistai būtini, kokie maisto produktai gali padėti palaikyti tinkamą kraujo būklę bei kokias klaidas dažniausiai daro žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trombų rizika – ne tik vyresnio amžiaus žmonėms

Pasak vaistininkės K. Kurtinaitytės-Jančiukienės, kraują skystinančius vaistus gydytojai skiria tada, kai pacientui padidėja rizika susiformuoti krešuliams.

„Trombai gali užkimšti kraujagysles, sutrikdyti kraujotaką ir netgi kelti pavojų gyvybei“, – aiškina ji.

Tokie vaistai dažniausiai skiriami sergant ateroskleroze, venų tromboze, po miokardo infarkto ar insulto, taip pat esant plaučių embolijai.

Jie gali būti būtini ir širdies ritmo sutrikimų turintiems pacientams, žmonėms su mechaniniais širdies vožtuvais, po sudėtingų chirurginių operacijų ar ilgai gulint ligos patale.

Nors trombų rizika didžiausia vyresniems nei 60 metų asmenims, ši problema nėra vien tik senjorų. Pasak vaistininkės, didesnę grėsmę patiria žmonės, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, turintys aukštą kraujospūdį ar cholesterolį, mažai judantys, rūkantieji, nėščiosios bei hormoninę kontracepciją vartojančios moterys, taip pat po operacijų lovoje gulintys pacientai ar turintys paveldimų kraujo krešumo sutrikimų.

Jauniems – tik išimtiniais atvejais

Ar kraują skystinantys vaistai reikalingi jauniems žmonėms? Pasak specialistės, taip, bet tik tada, kai yra reali grėsmė.

„Tai gali būti giliųjų venų trombozė, plaučių embolija, sunki trauma ar operacija, ilgas gulėjimas ligos patale arba įgimtas kraujo krešėjimo sutrikimas. Profilaktiškai jauniems žmonėms šių vaistų niekas neskiria“, – pabrėžia K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.

Natūralūs produktai – tik pagalbinė priemonė

Vaistininkė aiškina, kad receptiniai vaistai yra stiprūs, tiksliai ištirti ir dozuojami preparatai, kurie gyvybiškai svarbūs po infarkto, insulto ar operacijų.

Tuo tarpu natūralūs produktai, tokie kaip česnakas, imbieras, žuvų taukai, ciberžolė bei vitaminas E – gali švelniai mažinti krešėjimą, bet jų poveikis silpnesnis ir neprognozuojamas.

„Žmonės kartais galvoja, kad užteks vien česnako ar imbiero, kad kraujas būtų skystesnis. Tačiau natūralūs produktai negali pakeisti vaistų, jei juos paskyrė gydytojas“, – įspėja ji.

Be to, derinant maisto papildus su receptiniais antikoaguliantais, gali išaugti kraujavimo rizika.

„Jei žmogus kartu vartoja žuvų taukus, česnako kapsules, ginkmedžio ar ciberžolės preparatus – gali atsirasti dantenų kraujavimai, mėlynės, kraujas iš nosies. Pavojingiausia komplikacija – vidaus organų kraujavimas“, – aiškina vaistininkė.

Kas padeda natūraliai palaikyti kraujo skystumą?

Pasak vaistininkės, kraujotakai naudingos riebios žuvys (lašiša, skumbrė, sardinės, silkė), pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, uogos, česnakas, ciberžolė, imbieras, juodasis šokoladas. Iš papildų – žuvų taukai, omega-3 rūgštys, vitaminas E ar ginkmedžio ekstraktas.

Vis dėlto, jei žmogus jau vartoja vaistus, prieš perkant papildus būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku, kad nebūtų padidinta kraujavimo rizika.

Gyvensenos pokyčiai – ne mažiau svarbūs

Norint palaikyti tinkamą kraujo būklę, labai svarbus gyvenimo būdas.

Fizinis aktyvumas, tokie užsiėmimai kaip vaikščiojimas, plaukimas ar važiavimas dviračiu, pagerina kraujotaką. Taip pat svarbu sveika mityba – daugiau žuvies, daržovių, vaisių, riešutų, mažiau perdirbto maisto“, – vardija K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.

Ji taip pat rekomenduoja nepamiršti vandens: „Dehidratacija tirština kraują. Todėl pakankamas skysčių vartojimas yra vienas svarbiausių žingsnių.“

Be to, svarbu mesti rūkyti, riboti alkoholio vartojimą, stebėti kūno svorį, išlaikyti darbo ir poilsio balansą bei valdyti stresą.

Per skystas kraujas taip pat sukelia problemų

Ar kraujas gali būti „per daug“ skystas? Pasak vaistininkės, taip, ir tai dažniausiai išduoda šie požymiai: lengvai atsirandančios mėlynės, kraujavimas iš nosies ar dantenų, gausios ir ilgos menstruacijos, kraujas šlapime ar išmatose, ilgiau nei įprastai kraujuojančios žaizdos.

„Jei pastebite tokius simptomus, būtina kreiptis į gydytoją. Tik specialistas gali įvertinti, ar kraujas yra per skystas, nes panašūs požymiai gali rodyti ir kitas ligas“, – pabrėžia K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.

