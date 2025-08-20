Septyniolikmetė sportininkė siekia svajonės neeilinėje disciplinoje: „Tai mano aistra ir gyvenimo būdas“

Į tarptautines Šamorino ištvermės jojimo varžybas „Holiday race” Gabija vyko kartu su trenere, daugkartine Lietuvos ištvermės jojimo čempione Ugne Zalieckiene. Abi raitelės startavo su iš Lietuvos atsivežtais žirgais, todėl juokauja, kad varžybų „atostogomis“ (angl. Holiday) tikrai nepavadinsi – duetams trasas teko įveikti prisitaikant prie dvigubai aukštesnės oro temperatūros, nei namuose.
Nepaisant ilgos kelionės į varžybų vietą ir klimato iššūkių, G. Acutė Slovakijoje sėkmingai įveikė jau antrą 100 km distanciją, taip dar vienu žingsniu priartėdama prie galimybės dalyvauti kitais metais Al Uloje (Saudo Arabija) vyksiančiame Pasaulio ištvermės jojimo čempionate. Šiame čempionate vietą jau užsitikrinusi U. Zalieckienė su nuosava kumele Prada suaugusiųjų 120 km distancijoje iškovojo sidabrą.
U. Zalieckienė tikrą profesionalumą demonstravo ir šiemet vykusiame ištvermės jojimo Europos čempionate – vienintelė Lietuvos atstovė buvo 16-ta iš 70-ties dalyvių. Ištvermės jojimo sportininkė ir trenerė įsitikinusi, kad ateityje šios disciplinos raiteliai iš Lietuvos turi šansus lipti ir ant nugalėtojų pakylos.
„Beveik visos šalys tokio lygio varžybose turi po kelis atstovus. Tai ne tik nemaža fizinė bei moralinė parama, bet ir galimybė strateguoti varžybų eigą bei norimą rezultatą. Mano tikslas – ateityje atvežti visą Lietuvos ištvermės raitelių komandą, kad parodytume dar stipresnį rezultatą ir galėtume pretenduoti į medalius“, – sakė U. Zalieckienė.
Jaunimo kategorijoje besivaržanti Gabija, anot trenerės, jau turi pakankamai meistriškumo, atkaklumo, noro, o svarbiausia – meilės žirgams, kad galėtų siekti dar aukštesnių tikslų šiame sporte.
Nuo vaikystės žirgais besižavinti Gabija jau yra įveikusi ne vieną 80 km distanciją. Šiemet Estijoje pirmą kartą įveikė 100 km distanciją, užimdama antrą vietą. Kad užsitikrintų kelialapį į Pasaulio čempionatą, septyniolikmetė turės pereiti dar keturias kvalifikacijas tarptautinėse varžybose.
„Patekti į 2026 m. pasaulio ištvermės jojimo čempionatą dabar didžiausias mano tikslas. Atstovauti Lietuvai šiose prestižinėse varžybose yra daugiau nei svajonė – tai tikra galimybė“, – įsitikinusi G. Acutė.
Pasiruošimas ištvermės varžyboms trunka mėnesių mėnesius – pirmiausia tai susiję su tinkamu žirgo paruošimu ir treniravimu. Anot Gabijos, tai ne tik ilgas, bet ir be galo brangus procesas.
„Kiekvienoms varžyboms reikia mėnesių pasiruošimo – ne tik raiteliui, bet visų pirma žirgu. Pagrindines išlaidas sudaro pirmiausia visapusiška žirgo priežiūra – veterinarų konsultacijos, žirgų osteopatijos ir fizioterapijos specialistų darbas, speciali mityba ir papildai, treniravimas. Nemažai atsieina kelionių išlaidos bei varžybų startiniai mokesčiai“, – vardino jauna sportininkė.
Didžiąją dalį pinigų mergina pasiryžusi užsidirbti savarankiškai, tačiau raitelė atvira – be aplinkinių pagalbos svajonė gali likti tik svajonė. Neseniai Gabija paskelbė apie lėšų rinkimo akciją – pakvietė prisidėti visus geros valios žmones.
„Didelis džiaugsmas tėvams matyti savo vaiką turintį tikslą ir ryžtingai jo siekiantį. Tokia yra mano septyniolikmetė dukra. Ji pati savo iniciatyva sukūrė fundraisingo kampaniją - kuo labai didžiuojuosi - ir kviečia prisidėti prie jos kelionės. Kiekvienas euras artina prie tikslo. Net ir nedidelė parama gali padaryti didelį skirtumą“, – sako raitelės mama Aistė Venckevičiūtė.
Paremti G. Acutės dalyvavimą Pasaulio Ištvermės jojimo čempionate galima paspaudus ČIA.
