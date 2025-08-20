Prieš naują karjeros etapą už Atlanto – šeštas Giedriaus Mackelio laimėtas LGF turo turnyras

Tai buvo antrasis įskaitinis LGF turo etapas šiame golfo lauke, nors sportininkams turėjo būti visiškai kita patirtis, mat pirmasis turnyras vyko balandį, kai kortas žaidėjams maišė ir sniegas.
Jau šeštą pergalę šiame LGF turo sezone šventė Giedrius Mackelis. Vyrų įskaitos lyderis visą lauką sužaidė su 69 smūgiais (PAR -3). Jam tai buvo paskutinis šių metų turnyras Lietuvoje – jau sekančią dieną po varžybų Druskininkuose G. Mackelis išskrido į JAV, kur nuo rugsėjo prasidės naujas karjeros etapas „Ohio State“ universitete.
„Esu labai patenkintas savo sezonu Lietuvoje. Anksti baigiau mokyklą ir turėjau laiko treniruotėms, per kurias ruošiausi varžyboms Lietuvoje ir Europoje. Tuo pačiu vyko pasiruošimas ir sezonui JAV. Turnyruose pagerinau asmeninius ir laukų rekordus, laimėjau šešis LGF turo turnyrus. Taip pat labai smagu užbaigti sezoną Lietuvoje būtent mėgstamam „Vilkės“ golfo klube, ypač gerai sužaidžiant“, – džiaugėsi G. Mackelis.
„Ohio State“ universiteto komanda žaidžia aukščiausiame NCAA D1 divizione, todėl lietuvio laukia itin aukštas lygis ir didelė konkurencija.
„Tikrai laukia daug pokyčių, bet iš tiesų labai laukiu pradėti treniruotes ir paskaitas. Paskutinių penkerių metų tikslas ir buvo gauti šansą atstovauti stipraus JAV universiteto golfo komandai. Tai yra kaip ir svajonės išsipildymas. „Ohio State“ universitetas jau patiko prieš dvejus metus, kai sutarėme su komandos treneriu, kad prisijungsiu prie jų. Šiandien tai jau realybė. Šią savaitę pradėsim žaisti kvalifikacinius raundus, kad treneriai atsirinktų komandos žaidėjus pirmam turnyrui rugsėjo pradžioje“, – pasakojo G. Mackelis.
Antrąją vietą Druskininkuose po atkaklios kovos užėmė Tomas Morkus (PAR +1), trečiąją – Kajus Pacauskas (PAR +2).
Moterų varžybose jau nestartavo sezono lyderė Rugilė Pauliukonytė, kuri taip pat jau išvyko į JAV, kur pradės mokslus bei sportuos Tenesio universitete Čatanugoje.
Geriausiai varžybose Druskininkuose pasirodė Evita Babraitytė (PAR +11).
Nedaug jai pralaimėjo antrąją vietą užėmusi Patricija Ulozaitė (PAR +14), o trečioji vieta atiteko Ingai Zinkuvienei (PAR +17).
„Vilkės golfo klube man sekėsi pakankamai neblogai. 15-16 duobutės man pasirodė sudėtingesnės, kur nepavyko sėkmingai suridenti. Išties norėjau geresnio rezultato, bet esu patenkinta, kad paskutines dvi duobutes sugebėjo sužaisti į „Par‘ą“, – kalbėjo E. Babraitytė.
Lietuvoje užgimė įdomi konkurencija tarp dviejų jaunų golfo žaidėjų – E. Babraitytės ir P. Ulozaitės, pastaruosiuose turnyruose jos keitėsi viena už kitą geresniais rezultatais.
„Aš esu linkusi žaisti prieš save ir prieš patį lauką. Man svarbiausia lygintis su savo ankstesniais rezultatais ir siekti tobulėti. Žinoma, konkurencija suteikia papildomos motyvacijos, bet didžiausias iššūkis visada yra mano pačios žaidimas“, – pabrėžė E. Babraitytė.
LGF turo „stroke net“, HCP +8.0 – 18.0 įskaitoje pirmąją vietą užėmė Donatas Bacevičius, antrąją – Rytis Šenauskas, trečiąją – Tomas Morkus. „Stableford“ HCP 18.1 – 36.0 įskaitoje nugalėjo Vladas Mankevičius, antras liko Nerijus Datkūnas, trečia – Jūratė Želnienė.
Kadangi G. Mackelis ir R. Pauliukonytė likusiose LGF turo varžybose nebedalyvaus, atsirado galimybė kitiems sportininkams pakovoti dėl aukščiausios vietos šiame sezone, mat liko dar šeši etapai.
Artimiausias iš jų – Lietuvos atviras golfo čempionatas – bus surengtas rugpjūčio 22-24 dienomis Sostinių golfo klube. Atviros Lietuvos golfo pirmenybės yra didžiausios ir svarbiausios sezono varžybose Lietuvoje.
