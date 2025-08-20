Druskininkuose – U19 šiuolaikinės penkiakovės ir pirmasis istorijoje Para tetratlono čempionatas

Į Lietuvą atvyko beveik 200 sportininkų iš 30 valstybių, kurie varžysis dėl pasaulio čempionų titulų. Rugpjūčio 20 d. vyks moterų kvalifikacija, rugpjūčio 21 d. – vyrų kvalifikacija ir Para tetratlono startas, rugpjūčio 22 d. paaiškės moterų U19 čempionė, o rugpjūčio 23 d. dėl aukso kovos vyrai.
Į ką verta atkreipti dėmesį
Moterų favoritė
Egiptietė Farida Khalil laikoma neabejotina favorite. Nuo 2023 m. lapkričio ji pateko ant prizininkų pakylos visose 15 individualių UIPM finalų, iškovodama aštuonis aukso, keturis sidabro ir tris bronzos medalius. Būdama vos 14 metų, ji yra dabartinė U17, U19 ir jaunimo pasaulio čempionė, turinti išskirtinį, olimpinio lygio talentą, retą tokiame amžiuje.
Vyrų favoritai
Šiemet vyrų varžybose nėra aiškaus vieno lyderio, tačiau išsiskiria dvi pavardės:
Taegyungas Limas (Pietų Korėja) – praėjusių metų U19 čempionas, Druskininkuose nustebinęs pasaulį nauju pasaulio rekordu. Nors metus nesivaržė tarptautinėje arenoje, šios varžybos žymi jo sugrįžimą ir suteikia progą pakartoti įspūdingą pasirodymą.
Nemere Szecsi (Vengrija) – neseniai tapęs U17 pasaulio čempionu, atvyksta su puikia sportine forma ir yra vienas rimčiausių pretendentų į aukso medalį.
Lietuvai atstovaus 17 sportininkų
Lietuvai šiame pasaulio čempionate atstovaus net 17 jaunųjų penkiakovininkų – viena gausiausių komandų turnyre. Tarp jų – jau medalius tarptautinėse varžybose pelnęs Liutauras Valeika (Europos U17 čempionas) bei Lukas Lagunavičius, Juras Sandanavičius ir Martina Rutkauskaitė, ne kartą patekę į finalinius etapus. Komandoje taip pat daug debiutantų, kuriems Druskininkai taps pirmąja tokio lygio patirtimi.
Lietuvos rinktinė:
Juras Sandanavičius, Lukas Lagunavičius, Jegor Gryzlov, Liutauras Valeika, Leon Linka, Matas Ivanauskas, Elanas Kondratas, Justas Štuikys, Martina Rutkauskaitė, Faustė Lukminaitė, Gustė Pečiulytė, Radvilė Ruseckaitė, Emilija Šrebalūtė, Gabrielė Ūkanytė, Ema Pupkutė, Gerda Ivanauskaitė.
„Tai – išskirtinė proga Lietuvai tapti inovatyvios, visiems sportininkams atviros penkiakovės dalimi. Jaunieji atletai čia kovos dėl pasaulio čempionų titulų, o Para tetratlono čempionatas neabejotinai taps istoriniu įvykiu“, – sako Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Aistis Baronas.
Pirmasis istorijoje Para tetratlono pasaulio čempionatas
Druskininkuose vyksiantis Para tetratlono pasaulio čempionatas taps istoriniu įvykiu – sportininkai iš PMP4 ir PMP5 klasifikacijų stos į kovą trijose rungtyse: plaukime, kliūčių ruože bei kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje („Laser Run“). Varžybos bus rengiamos pagal oficialias UIPM taisykles, o visos rungtys vyks moderniame LSC komplekse, kuriame įrengtas uždaras baseinas ir specialiai pritaikyta kliūčių trasa.
UIPM Para penkiakovės komisijos pirmininkė dr. Nicola Robinson sakė: „Pirmasis Para tetratlono pasaulio čempionatas – svarbus žingsnis šiuolaikinės penkiakovės istorijoje. Tai suteikia sportininkams su negalia daugiau galimybių varžytis aukščiausiame lygyje ir įkvepia visą mūsų bendruomenę. Dėkojame Lietuvai ir organizaciniam komitetui už viziją bei ryžtą priimti šį istorinį renginį drauge su U19 pasaulio čempionatu.“
