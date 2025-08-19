Pasaulio šimtalangių šaškių „superžaibo“ čempionate Batkovskaja iškovojo 5-ą vietą

„Žaibo“ turnyre E. Batkovskaja su 8 tšk. buvo 12-a, o R. Šidlauskienė su 8 tšk. ir prastesniais papildomais rodikliais – 15-a tarp 20 dalyvių. Finalą laimėjo Nyderlandams atstovaujanti Darija Tkačenko, antra buvo ukrainietė Viktorija Motričko, trečia – lenkė Natalia Sadowska.
„Superžaibo“ turnyre E. Batkovskaja su 9 tšk. užėmė 5-ą vietą, o R. Šidlauskienė pelnė 4 tšk. ir liko priešpaskutinė – 17-a.
Finalą laimėjo N. Sadowska. Sidabrą vėl pelnė V. Motričko, o bronza tenkinosi lenkė Marta Bankowska.
