TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio šimtalangių šaškių „superžaibo“ čempionate Batkovskaja iškovojo 5-ą vietą

2025-08-19 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 15:23

Rugpjūčio 17–18 d. Nyderlanduose vyko pasaulio moterų šimtalangių šaškių „žaibo“ (laiko kontrolė – 5 min. + 3 s) ir „superžaibo“ (laiko kontrolė – 3 min. + 2 s) čempionatai. Lietuvai atstovavo Emilija Batkovskaja ir Romualda Šidlauskienė.

Lietuvos šaškių federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

„Žaibo“ turnyre E. Batkovskaja su 8 tšk. buvo 12-a, o R. Šidlauskienė su 8 tšk. ir prastesniais papildomais rodikliais – 15-a tarp 20 dalyvių. Finalą laimėjo Nyderlandams atstovaujanti Darija Tkačenko, antra buvo ukrainietė Viktorija Motričko, trečia – lenkė Natalia Sadowska.

„Superžaibo“ turnyre E. Batkovskaja su 9 tšk. užėmė 5-ą vietą, o R. Šidlauskienė pelnė 4 tšk. ir liko priešpaskutinė – 17-a.

Finalą laimėjo N. Sadowska. Sidabrą vėl pelnė V. Motričko, o bronza tenkinosi lenkė Marta Bankowska.

